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كُتّاب وآراء
فوج المجندين بأكادير
الاثنين 19 غشت 2019 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - امازيغ سوسي الاثنين 19 غشت 2019 - 17:26
لا اعرف لمادا يفكرني هدا الموضوع في برنامج للجزيرة " ومادا بعد " .
2 - محمد الاثنين 19 غشت 2019 - 17:29
الخدمة العسكرية
اللهم اجعل بلدنا المغرب امنا مطمءنا
واهدي دويه للخير ، وابعت له رجال ونساء وطنيين ووطنيات واعنهم ياربي لخدمة الصالح العام .
اللهم اجعل بلدنا المغرب امنا مطمءنا
واهدي دويه للخير ، وابعت له رجال ونساء وطنيين ووطنيات واعنهم ياربي لخدمة الصالح العام .
3 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 19 غشت 2019 - 17:35
beaucoup de candidats sont intéressé et motivé pour le service national obligatoire dont beaucoup de filles et ils ont raison d'ailleurs il sont accueillis dans de bon condition manant ils seront trier et orienter selon leurs niveau d’étude et diplôme après la visite médicale d’aptitude chose formidable
4 - sam3oun الاثنين 19 غشت 2019 - 17:38
تبارك الله على الرجال هذه هي الرجلة خلينا من وليدات الفروماج ماما غطيني... تحية خالصة للشابات على الروح الوطنية اللي نابعة من القلب المهم تجربة غادي تفيدكم كثر و كثر
5 - Othmane Mourad الاثنين 19 غشت 2019 - 17:45
Bon courage ! Bonne chance ! Allez les vaillants futurs défenseurs de nôtre chère patrie ! qu'Allah vous garde !
6 - اللغة ، ياظلمني الاثنين 19 غشت 2019 - 17:49
من ازرو افلا تحية الافران الاطلس المتوسط نعم اللغة ونعم الجبهة .
7 - مبارك الاثنين 19 غشت 2019 - 17:55
السلام عليكم. تحية عسكرية
اتمني ان يجد طلبي هذا استجابة من المسؤلين.
خدمت وطني لازيد من26 سنة منها 18 سنة في الصحرا واليوم اجدد ولاىي للقسم وارجو من السلطات المعنية ان يقبلوني للالتحاق بالتجنبد من جديد و لو لتكوين المنخرطين الجدد
اتمني ان يجد طلبي هذا استجابة من المسؤلين.
خدمت وطني لازيد من26 سنة منها 18 سنة في الصحرا واليوم اجدد ولاىي للقسم وارجو من السلطات المعنية ان يقبلوني للالتحاق بالتجنبد من جديد و لو لتكوين المنخرطين الجدد
8 - عبده/ الرباط الاثنين 19 غشت 2019 - 18:04
لو عاد بي االزمان الى الوراء لكنت اول المتطوعين و ليس المجبرين على اداء هذه الخدمة العسكربة... و انا متاكد من ان هناك العديد من الشباب و الشابات الذين يتاسفون على ضياع هذه الفرصة... و لكن يمكنهم تحقبق املهم بعد سنة من الان..التجنيد الاجباري شرف لكل من اداه و هو سبيل لكل مجند من اجل اكتساب خبرات عسكربة و مدنية كان يجهلها و يمكنها ان تساعده مستقبلا على تحديد مساره المهني و الاجتماعي... بالتوفيق للجميع
9 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 19 غشت 2019 - 18:12
كل شي منظم ما عندي ما اقول اللهم بارك لما فيه خير.
je pense après 4 mois d'instruction faut les orienter vers différent corps d'armes (gendarmerie, aviation marine royale, force auxiliaires) et compris pour les candidates (féminine) on aura besoin de tout ce monde un jour
je pense après 4 mois d'instruction faut les orienter vers différent corps d'armes (gendarmerie, aviation marine royale, force auxiliaires) et compris pour les candidates (féminine) on aura besoin de tout ce monde un jour
10 - مغربي يحب جينيفر لورانس الاثنين 19 غشت 2019 - 18:14
أول مرة تانسمع بلي المجند الرديف هو جزء من الدولة،هؤلاء الناس مسكونون بالسلطوية.
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