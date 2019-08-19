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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عطش رجال أحمر

عطش رجال أحمر

الاثنين 19 غشت 2019 - 16:50

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1 - الصنهاجي الاثنين 19 غشت 2019 - 17:48
الهجرة القروية يعني البرارك والاجرام فالمدينة .أسباب الهجرة القروية هي عدم توفر الطريق والكهرباء والماء في القرى وعدم التوفر ناتج عن الفساد المستشري عند رؤساء الجماعات والأعضاء المنتخبون الدين ينهبون المال العام بتواطء مع المفتشين.
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