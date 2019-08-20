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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثورة الملك والشعب

ثورة الملك والشعب

الثلاثاء 20 غشت 2019 - 11:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احكد الثلاثاء 20 غشت 2019 - 12:25
نتمنى ان نتابع ثورتنا ثورة الملك و الشعب ضد.الاستعمار الغير المباشر و ضد عملاء الاستعمار و ابناء الاعيان .يجب نتعبأ جميعا ضد.النهب و الفساد.ز الزبونية و المحسوبية.....ملكا ز شعبا ضد كل الفاسدين ضد الخونة.
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