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كُتّاب وآراء
حسرة الرفض من التجنيد
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - bouthirit الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:29
اشفقت على البنت الشجاعة التي كانت لها أمنية في التجنيد . واعرف انك اختي قد تقرين هدا التعليق . واريد ان اقول لك لا داعي للندم انا متأكد ان الله سيعوضك بأحسن من دلك والخير في ما اختاره الله .
3 - متقاعد الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:36
هذا درس يجب أن نتعلم منه أن الشباب تريد أن تعطي ,في غياب الحافز تضيع وتتمرد على نفسها وبلدها،هذه الالتفاتة المولية مهمة للغاية ستعطي ثمارها في المستقبل وستوجه هذا الجيل والجيل القادم لما هو أحسن،الاخطاء التي ارتكبت لايمكن تداركها لأنه أجيال لم يستفد منها المغرب سيكون أحوج اليها ولن يجدها بعد ثلاثين أو خمسين سنة،تصور معي أن الصين رغم تقدمها ستنهار انهيار خطيرا بمعادلة بسيطة فرضها طفل واحد لكل أسرة والناس تعودت على ذلك حتى لو طلبت منهم التعويض في المواليد لن يتم ذلك لأسباب متعددة منها أن الفقر والجهل تكون معه كثرة الولادة أما مع تحسن الدخل يتأخر الزواج ويقل الانجاب،هذه الحالة يجب على المشرع المغربي أن يعطي لها اعتبارا حبا في الوطن ،الاسبوع الماضي كنت في غرناطة رائحة الأطفال لاوجود لها مثل المغرب وهي رحمة لو كنا نعلم ذلك........
4 - يوسف أ-1 الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:39
من خلال متابعتي لموضوع التجنيد الاجباري في بلدنا، تبين لي أن الشباب المفروض أنه المعني بهدا الأمر، لا يفهم و لا يعرف ما هو مقبل عليه، إنها مدة تكوين لبضعة أشهر في الميدان العسكري، المبادئ في النظام العسكري و بعد إنتهاء هته المدة سيعود الشاب الى حياته العااادية، كيف كنقولو يرجع يتقاتل مع الزمان. مكاين لكسوة لا حلم لا واالو...
5 - محمد ج الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:45
في نظري إنشاء مراكز للراغبين في التجنيد، لمن ليس لهم الكفاءة البدنية اللازمة، خاصة لهم طالما أرادوا هذه الخدمة الشريفة.
6 - darsan drissis الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:51
الخير فيما اختاره الله. لا لليأس خصوصا البنت لي كاتبكي . ماتقنطوش
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