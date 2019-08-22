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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتربية الجنسية

مغاربة والتربية الجنسية

الخميس 22 غشت 2019 - 16:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التربية الخميس 22 غشت 2019 - 16:51
فنظري هاد الجيل ديال دابا كاع مامحتاج تقريه التربية الجنسية هو يوريك لي بغيتي ع سولو وبلا ماتحشم.
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7
2 - أمية الخميس 22 غشت 2019 - 16:54
بغت نوصل مساج لجميع المغارب لعندم لولدات صغار إبعدهم على المواقع الاباحية والله أغلب الاطفال كيتفرجو في هاذه المواقع الاباحية لبنت كتوصل عشرة سنوات كتعرف لعجب لكحل كذالك الولد. اياكم وإياكم تغفلو. وشكرا هسبريس وشكرا متتبعينها
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10
3 - مطلع القصيدة كفر الخميس 22 غشت 2019 - 17:01
عندما تستقيم سلوكات و تصرفات واقوال المغاربة,انذاك يمكن ان نفكر في تعليمهم التربية الجنسية,فاذكر انني في مستوى الباكالوريا,عندما وصلنا لدرس التوالد,اصبح شغل الشاغل لمعظم زملاىي في القسم هو الحديث عن الجنس و اوضاعه,كانهم يشاهدون فيلما اباحيا وليس درسا في العلوم الطبيعية.
بل ان ثقافة المجتمع الممسوخة,تظطرك احيانا الى عدم استعمال بعض الكلمات و الجمل,لكي لا تحور و تسقط تفسيرا جنسيا, فاذكر يوما انه في الثامنة ابتداىي وفي درس التربية الاسلامية,تلت الاستاذة اية"ومارميت ولكن الله رمى"فبدأ التلاميذ يضحكون,وهناك حوادث مررت به في صفوف الدراسة لا اكاد احصيها مثل هذه,
تربية جنسية قال,وكأننا تعلمنا كل شيء ولم يبقى لنا الا هو,
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4
4 - إطار عالي الخميس 22 غشت 2019 - 17:02
في هولندا تدرس للأطفال العلاقات الجنسية منذ الصغر في المدارس و في البيت، في هولندا هناك أزقة مختصة لممارسة الجنس مقابل المال، حتى أنه هناك أداء خدمات مقابل الجنس عوض المال بشكل قانوني، لكن المفاجئ في الأمر أن هولندا أقل دولة تسجل فيها معدلات حمل و إجهاض لدى المراهقات في العالم.
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0
5 - boubana~ الخميس 22 غشت 2019 - 17:34
حاليا الامر يتعلق بادمان كثير من فئات المراهقين والشباب وحتى المتزوجين بادمان المواقع الاباحية واصابتهم بشتى انواع الشذوذ الجنسي لااقل ولا اكثر
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