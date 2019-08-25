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الرئيسية | صوت وصورة | زواج جماعي بتافراوت

زواج جماعي بتافراوت

الأحد 25 غشت 2019 - 16:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - اليونسي الأحد 25 غشت 2019 - 16:19
مبادرة جيدة بتافراوت بغينا تعمم فالمغرب كامل
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2 - اس تو الأحد 25 غشت 2019 - 16:25
العقبى لي بجمع الشمل مع زوجي عاجلا غير اجل باذن الله.
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20
3 - لمهيولي الأحد 25 غشت 2019 - 16:32
مما ينجح هذه المبادرة هو الحوافز التي يتوفر عليها شباب المنطقة من بينها أن تافراوت مشهورة بكون أهلها لازالوا محافظين مما يعطي الثقة الكاملة للمقبل على الزواج أن زوجته ستكون محافظة ومحجبة ومن الحوافز أيضا أن الحصول على سكن بمنطقة تافراوت لازال في المتناول سواء كراء المنزل أو شراءه ومن الحوافز كذلك أن مايعرف عن تافراوت أن جلهم أمازيغ وأن الكثير من رجالهم يشتغلون في مدن أخرى من المغرب أو في المهجر ويتركون زوجاتهم في بيوت الوالدين ويكن مكرمات لايمسهن أي مكروه لكون المدينة وسكانها مسالمون بعيدون كل البعد عن الانحلال الخلقي والتفسخ الذي انتشر في الكثير من المدن للأسف.
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4 - عابر الأحد 25 غشت 2019 - 16:48
هدا إن دل على شيء فإنما يدل على التكافل في أسمى قيمه الحمد لله على نعمة الإسلام بارك الله في كل من ساعد هؤلاء الشباب من قريب أو بعيد. ♡بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وأسعدكم الله♡
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5 - Boultam الأحد 25 غشت 2019 - 16:51
مبادة حسنة وشكراً لكل من اشرف عليها ، نتمنى السعادة للجميع
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6 - كريم الأحد 25 غشت 2019 - 16:57
الله يكمل عليكم بالخير. أو اللي ناوي الحلال الله يسهل عليه ماصعاب أو الله ينور ليه الطريق.
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7 - مروان الأحد 25 غشت 2019 - 17:02
برافو مهرجان تيفاوين هدشي زوين بزاف و كل عام على عام تيزيد تألقا
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8 - اناسي الأحد 25 غشت 2019 - 17:03
تيفاوين احسن مهرجان تيحافظ على الهوية المحلية و تيعرف بها
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9 - محمدي الأحد 25 غشت 2019 - 17:04
مبروك على العرسان هادشي زوين بزاف و الله
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10 - غزلان الأحد 25 غشت 2019 - 17:07
مبادرة جد رائعة تشجع الشباب على الزواج شكرااا لجمعية تيفاوين على هذه الالتفاة الرائعة وفقكم الله لما فيه خير
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11 - اكاديرية الأحد 25 غشت 2019 - 17:08
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. وارزقني زوجا صالحا وجميع العازبات يارب العالمين
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12 - سلوى الأحد 25 غشت 2019 - 17:08
هدشي ماشي غريب على ناس تفراوت ناس الجود والكرم تقبل الله والله اكمل بخير على العرسان
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13 - سهام الأحد 25 غشت 2019 - 17:09
فيستفال تيفاوين ديجا حضرت ليه العام لفات رائع وبزاااف الناس دالجود والكرم
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14 - حمزة الأحد 25 غشت 2019 - 17:11
كنت حضرت مع عائلتي لمهرجان تفاوين وكذلك حضرنا لزواج الجماعي عجباتني المبادرة وعجبني الحال بزااف
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15 - الزواج الأحد 25 غشت 2019 - 17:17
خد مليون وتجوز ومنين تولد الاولاد غاظي تحصل منين غادي تجيب مليون في الشهر للمصروف.
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