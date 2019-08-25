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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مجندون بثكنة الحاجب

مجندون بثكنة الحاجب

الأحد 25 غشت 2019 - 18:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - tornado الأحد 25 غشت 2019 - 18:19
لحمدو لله باقي شباب فيهم روح الوطنية وتحية اكتر لشبات المتطوعات خير من بعض شباب بدئت سمات رجولة تفر منهم
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4
2 - عابرة الأحد 25 غشت 2019 - 18:35
يبدو أن المحجبات مقصيات من هذا التكوين
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-8
3 - يونس الأحد 25 غشت 2019 - 18:37
هاد شي كيبان زوين اخوان الى كان ممكن بغيت حتى انا شي بلاصا
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4
4 - ربيع الأحد 25 غشت 2019 - 18:38
نشكر الملك محمد السادس على هاد المبادرة الهامة، و هي في صالح شباب المملكة...و الله يعز النظام و المعقول، رآه بيه باش فاتونا الأمم المتقدمة. الله يصلح شباب المغرب و يعاونهم، و الملك الله يجازيه بخير على هاد الخطوة.
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4
5 - محمد الأحد 25 غشت 2019 - 18:38
الشباب يريد فرص شغل قارة و ليس سجنه في ثكنة عسكرية لمدة سنة
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1
6 - خميس الأحد 25 غشت 2019 - 18:41
اننا جد فخورين كمغاربة بوجود امثال هذا الشباب بيننا وفقكم الله ومستقبل زاهر أمامكم
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7 - جندي الأحد 25 غشت 2019 - 18:43
ستار أكاديمي هادي مابقاتش تجنيد إجباري
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-1
8 - حاميدو الأحد 25 غشت 2019 - 18:47
الله يعز التصليعة...بايباي لفشوش ما بقات لا تشويكة ولا جيل.....
.
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4
9 - assadik الأحد 25 غشت 2019 - 18:51
الله يعطيكم الصحة تحية تقدير و إجلال ليكم كلكم بنات و أولاد
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2
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