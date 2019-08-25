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كُتّاب وآراء
مجندون بثكنة الحاجب
الأحد 25 غشت 2019 - 18:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - tornado الأحد 25 غشت 2019 - 18:19
لحمدو لله باقي شباب فيهم روح الوطنية وتحية اكتر لشبات المتطوعات خير من بعض شباب بدئت سمات رجولة تفر منهم
3 - يونس الأحد 25 غشت 2019 - 18:37
هاد شي كيبان زوين اخوان الى كان ممكن بغيت حتى انا شي بلاصا
4 - ربيع الأحد 25 غشت 2019 - 18:38
نشكر الملك محمد السادس على هاد المبادرة الهامة، و هي في صالح شباب المملكة...و الله يعز النظام و المعقول، رآه بيه باش فاتونا الأمم المتقدمة. الله يصلح شباب المغرب و يعاونهم، و الملك الله يجازيه بخير على هاد الخطوة.
5 - محمد الأحد 25 غشت 2019 - 18:38
الشباب يريد فرص شغل قارة و ليس سجنه في ثكنة عسكرية لمدة سنة
6 - خميس الأحد 25 غشت 2019 - 18:41
اننا جد فخورين كمغاربة بوجود امثال هذا الشباب بيننا وفقكم الله ومستقبل زاهر أمامكم
8 - حاميدو الأحد 25 غشت 2019 - 18:47
الله يعز التصليعة...بايباي لفشوش ما بقات لا تشويكة ولا جيل.....
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9 - assadik الأحد 25 غشت 2019 - 18:51
الله يعطيكم الصحة تحية تقدير و إجلال ليكم كلكم بنات و أولاد
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