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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أولمبياد تيفيناغ

أولمبياد تيفيناغ

الأحد 25 غشت 2019 - 17:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan Sima الأحد 25 غشت 2019 - 18:00
أفتخر بگل أمازيغي يحمل إسم عربي مثلي
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-2
2 - م المصطفى الأحد 25 غشت 2019 - 18:16
يريدون فرض اللغة الأمازيغية بشتى السبل. والبعض ينتقد اللغة العربية. وآخرون يطالبون بتعريب المواد العلمية. والبعض الآخر ينتقد انتقادا لاذغا الفرنسية.
كثر الهرج والدجر ولا ندري إلى أين نسير...
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-3
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