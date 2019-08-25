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كُتّاب وآراء
أولمبياد تيفيناغ
الأحد 25 غشت 2019 - 17:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - م المصطفى الأحد 25 غشت 2019 - 18:16
يريدون فرض اللغة الأمازيغية بشتى السبل. والبعض ينتقد اللغة العربية. وآخرون يطالبون بتعريب المواد العلمية. والبعض الآخر ينتقد انتقادا لاذغا الفرنسية.
كثر الهرج والدجر ولا ندري إلى أين نسير...
كثر الهرج والدجر ولا ندري إلى أين نسير...
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