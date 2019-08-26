24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عقوبات تخريب الحافلات (5.00)

  2. هل يُسقط القانون الجنسية المغربية عن مُعتقلي احتجاجات الرّيف؟ (5.00)

  3. أستراليا تحجب الوصول إلى نطاقات تروج للإرهاب (5.00)

  4. زواج جماعي بتافراوت (5.00)

  5. مواطنة مغربية بليبيا تبحث عن عائلتها بمراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احترام ممرات الراجلين

احترام ممرات الراجلين

الاثنين 26 غشت 2019 - 00:32

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن مغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 00:42
معظم السائقون لا يحترمون ممرات الراجلين إذ العكس هو الذي يكون بمجرد رؤية السائق لشخص يقترب من ذاك الممر تراه يزيد في السرعة..كل هذا سببه غياب تطبيق القانون.فلو طبق قانون السير وفرضت الغرامات لفاضت خزينة الدولة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - عبدالحق الاثنين 26 غشت 2019 - 00:49
بالنسبة لممر الراجلين فإن تطوان تحتل المرتبة الأولى
في احترام أصحاب السيارات للراجلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - احمد الاثنين 26 غشت 2019 - 00:49
لا يمكن احترام الراجلين لانهم هم ايضا لا يحترمون ممرهم هل تريدون مني كسائق طاكسي ان اقف لكل واحد يقطع الطريق وبدالك اخسر الوقود واسبب الاعطاب لسيارتي واستنزف طاقتي مع لمبرياج والفيتاس احترم من يحترمني واحترم المريض والعجوز ومن يحمل ثقلا فوق ظهره . كل واحد ينظر لمصلحة الاخر على الراجلين ان ينتظروا قليلا في الممر حتى يجتمعو ثم يقطعو مرة واحدة وليس كل واحد يمر لوحده وتقف له كل السيارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - التازي الاثنين 26 غشت 2019 - 00:54
أنا قاطع في ممر الراجلين و سائق طاكسي زاد في السرعة لكي يسبقني قبل أن أمر، كاد يقتلني بعدما فرمل و بدأ في السب و الشتم، واش هذا كيفهم ؟؟؟؟؟؟
شعب لا يفهم حتى لماذا وضعت القوانين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.