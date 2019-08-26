24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/08/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة
- هل يفتح التمويل التعاوني آفاقاً جديدة أمام الشباب العاطل بالمغرب؟
- أوتريخت الهولندي يخطب ودّ المغربي أشرف لزعر
- جماهير ساوتهامبثون الإنجليزي تشيد بأداء بوفال
- عقوبات تخريب الحافلات
هل يُسقط القانون الجنسية المغربية عن مُعتقلي احتجاجات الرّيف؟ (5.00)
- نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش - (100)
- باحث: اتهام العربية بإضعاف التعليم مغالطة.. والفرنسية ليست حلا - (90)
- هل يُسقط القانون الجنسية المغربية عن مُعتقلي احتجاجات الرّيف؟ - (88)
- "أساتذة التعاقد" يستبقون الموسم الدراسي بشكل احتجاجي تصعيدي - (86)
- "العرنسية" تنتشر بين الشباب المغربي .. جامعي: "فوضى لغوية" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احترام ممرات الراجلين
الاثنين 26 غشت 2019 - 00:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مواطن مغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 00:42
معظم السائقون لا يحترمون ممرات الراجلين إذ العكس هو الذي يكون بمجرد رؤية السائق لشخص يقترب من ذاك الممر تراه يزيد في السرعة..كل هذا سببه غياب تطبيق القانون.فلو طبق قانون السير وفرضت الغرامات لفاضت خزينة الدولة..
2 - عبدالحق الاثنين 26 غشت 2019 - 00:49
بالنسبة لممر الراجلين فإن تطوان تحتل المرتبة الأولى
في احترام أصحاب السيارات للراجلين
في احترام أصحاب السيارات للراجلين
3 - احمد الاثنين 26 غشت 2019 - 00:49
لا يمكن احترام الراجلين لانهم هم ايضا لا يحترمون ممرهم هل تريدون مني كسائق طاكسي ان اقف لكل واحد يقطع الطريق وبدالك اخسر الوقود واسبب الاعطاب لسيارتي واستنزف طاقتي مع لمبرياج والفيتاس احترم من يحترمني واحترم المريض والعجوز ومن يحمل ثقلا فوق ظهره . كل واحد ينظر لمصلحة الاخر على الراجلين ان ينتظروا قليلا في الممر حتى يجتمعو ثم يقطعو مرة واحدة وليس كل واحد يمر لوحده وتقف له كل السيارات
4 - التازي الاثنين 26 غشت 2019 - 00:54
أنا قاطع في ممر الراجلين و سائق طاكسي زاد في السرعة لكي يسبقني قبل أن أمر، كاد يقتلني بعدما فرمل و بدأ في السب و الشتم، واش هذا كيفهم ؟؟؟؟؟؟
شعب لا يفهم حتى لماذا وضعت القوانين.
شعب لا يفهم حتى لماذا وضعت القوانين.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4