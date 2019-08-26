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كُتّاب وآراء
مواجهة ساخنة بدوار الكرعة
الاثنين 26 غشت 2019 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - yassin الاثنين 26 غشت 2019 - 16:44
لاحول و لا قوة إلا بالله، المغرب يسير برأسين كوحش هجين
2 - Gala الاثنين 26 غشت 2019 - 16:45
نتمنى أن تمر هذه العملية بدون جروح ولا إراقة الدماء
3 - سعيد الاثنين 26 غشت 2019 - 16:45
لولا المخزن سنعيش في الفوضى تحية احترام وتقدير لرجال المخزن
4 - فرنسا الاثنين 26 غشت 2019 - 16:47
بلغ السيل الزبى ! فاض الكأس ! أنا لا أدعم لكن الحقيقة مرة و يجب تقبلها...اللهم احفظ المملكة و الفشل كل الفشل للحكومة الفاشلة التماسيح و الذئاب و العفاريت
5 - adil الاثنين 26 غشت 2019 - 16:48
الأمور في هذا البلد لا تبشر بخير أبدا.. خاص الدولة والمسؤولين يحسوا بالمواطن..راه كثرة الضغط تولد الانفجار..الى سمعتو فالاخير ديال الفيديو واحد السيدة قالت نموت غير نموت.. بمعنى انها مستعدة تموت على قبل البلاصة اللي تولدات وتربات فيها.. والجميع يعلم ان الدولة تهدم تلك المساكن لكي تعوضها بمراكز تجارية وتجزئات لاجل الاستفادة منها مع نفي السكان الى قارة تامسنا او ابعد.. وااا المسؤولين راه هاد الشعب قريب يوصل لدرجة الغليان وبالتالي الانفجار وبلادنا راه الى مشات تا ناضت فيها ما عمرها غاتبرد بسبب الاختلافات القبلية الكثيرة فيها.. اتقوا الله فينا فقد أتعبتمونا وأنهكتمونا وحطمتم اخر أمل فينا.
اللهم احفض بلادنا وحنن قلوب المسؤولين علينا فنحن وهم في خطر.
اللهم احفض بلادنا وحنن قلوب المسؤولين علينا فنحن وهم في خطر.
6 - %%%% الاثنين 26 غشت 2019 - 16:56
qu es qui se passe ? nous savonsque c gens habitent dans des coins qui sont devenus tres tres chers selement ils habitent dans des maisons de fortune et qur le lobby de l immobilier a perdu son sang froid sous pretexte de rendre rabat ville de lumière plus jolie mais a quel prix
7 - medmod الاثنين 26 غشت 2019 - 16:57
الفوضى ثم الفوضى وحب على كل من القي عليه القبض ان يعاقب أشد العقاب . لان هذا الحي لم يفرخ الا المصاءب من أصغرهم إلى كيبيرهم اعرف الحي جد المعرفة . باستتناؤ فءة فليلة جدا من انعم عليها الله من علم وثقافة . غادرو البراكيك في بداية المفاوضات اما كل من تبقى وبالخصوص الأواخر الا الصلاقيط دوي السوابق والمحردين على الخراب.الجهلة . مع تنفيلهم سيعود هذا الحي من اجمل الأحياء انشاء . الله. والقانون فوق كل شيء .
8 - SAIDA DE RABAT الاثنين 26 غشت 2019 - 17:01
يجب متابعتهم قضائيا للاستغلال بما انهم رفضوا مغادرة المكان الدي احتلوه دون حق مشروع! نحن نعاني الويلات بسبب القروض لكي نتمكن من شراء قفص نسكنه و هم يحتلون الملك العمومي بدون فاتورة ماء و لا فاتورة كهرباء و لا ضريبة و حتى انهم شيدوا لهم ايقامات دون دفع مليم احمر في وسط الرباط و رغم هذا لايقرون بخطئهم. لذا حتى تلك المباني التي جهزوها لهم يمنحوها لهم للكراء مقابل تمن مناسب و يبقى الملك للدولة!
9 - حق ي قة الاثنين 26 غشت 2019 - 17:02
من يرى هذا الفيديو سيتصور ان الدولة قمعية ولكن الحقيقة غير ذلك فمي اين سيمر الترامواي ليعقوب المنصور. تبقى مسؤوليتنا كذلك في شخص المقدمين خاصة الذين يتماطلون اي بتعبير يميكون حتى يصبح لدينا دوار كامل من الصفيح وكمثال الكرعة والكورة... عدم تطبيق القانون ما يدفع مثل هؤلاء وكذا طلبة الطب وغيرهم للزندقة
10 - Atlas الاثنين 26 غشت 2019 - 17:03
هذه ليست اشتباكات, هذا هجوم على رجال السلطة من طرف مجرمين.
على وزارة الداخلية رذع هؤلاء الخارجين على القانون .
على وزارة الداخلية رذع هؤلاء الخارجين على القانون .
11 - مغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 17:15
السيبة بدأت في المغرب. الله أخرج العاقبة على خير
12 - أيوب المغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 17:24
زرعتم الجهل والفقر والظلم والحكرة...الآن تحصدون ما زرعتم
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