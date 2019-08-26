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كُتّاب وآراء
منطقة أمنية جديدة بسلا
الاثنين 26 غشت 2019 - 16:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - soussi الاثنين 26 غشت 2019 - 17:09
مثى سيتم إنشاء مفوضية للشرطة في معقل اللصوص والمجرمين وما يسمى بالخطافة بحي تدارت بأكادير؟؟؟ من يعيش بهذاالحي وكأنه يعيش في قندهار وحياته مهددة في كل لحظة بسبب سيارات النقل السري التي يتجاوز عددها 300 سيارة أغلبها يشتغل لحساب رجال السلطة خاصة لحساب رجال الأمن بأنزا ؟؟؟ أغلب هذه السيارات تشتغل بالغاز وقديمة وغير مؤمنة ويسوقها أصحاب سوابق لا يحترمون أذنى قوانين السير وكم من مرة إختطفوا نساءا ركبن معهم فهل من مجيب ؟؟؟؟
2 - abdel الاثنين 26 غشت 2019 - 17:28
Très bonne nouvelle pour les citoyens de Salé
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