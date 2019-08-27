حزن في بيت أمينة رشيد

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/08/2019
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- إسرائيل تحرم الأطفال الأسرى من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد
- داخل ثكنة وجدة
- شاطئ واد اليان
- نزاهة 2019 مونتريال
- قضية اغتصاب قاصر
"فرنسة التعليم" .. تحدي التكوين اللغوي يواجه أساتذة المواد العلمية (5.00)
اليابان تدعم مغربية الصحراء وتتطلع لولوج بوابة إفريقيا السمراء (5.00)
"دارت" والسلفات الصغرى تؤمن مصاريف الدخول المدرسي للمغاربة (5.00)
- الفنانة أمينة رشيد ترحل إلى دار البقاء عن 83 عاماً - (121)
- نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن - (102)
- الجامعي إلى الزفزافي: إسقاط الجنسية المغربية ليس سلاحا نضاليا - (86)
- "هيئة الأطباء" تشكو الإعلامي عمورة إلى "الهاكا" - (78)
- "المتعاقدون" يتمسكون بالاحتجاج وينتقدون "تشييء التكوين للإنسان" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حزن في بيت أمينة رشيد
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 10:56