24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/08/2019
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- سابقة سعودية .. متاجر تبقي أبوابها مفتوحة خلال أوقات الصلاة
- مخيم الأمن الوطني يتوج تلاميذ متفوقين بأكادير
- مغاربة والحرية الفردية
- الجزائر "تبدل جلدها" في الخارج وتعين "سفيرا متشنجا" في المملكة
- مطار ميونيخ يلغي 130 رحلة بسبب مسافر مفقود
اليابان تدعم مغربية الصحراء وتتطلع لولوج بوابة إفريقيا السمراء (5.00)
"دارت" والسلفات الصغرى تؤمن مصاريف الدخول المدرسي للمغاربة (5.00)
- الفنانة أمينة رشيد ترحل إلى دار البقاء عن 83 عاماً - (121)
- نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن - (106)
- "هيئة الأطباء" تشكو الإعلامي عمورة إلى "الهاكا" - (97)
- "فرنسة التعليم" .. تحدي التكوين اللغوي يواجه أساتذة المواد العلمية - (52)
- نقابة تدعو "وزارة أمزازي" إلى حل سريع لأزمة "الأساتذة المتعاقدين" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ذكريات مع أمينة رشيد
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 17:55