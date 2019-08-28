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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حادث قاتل في إمنتانوت

حادث قاتل في إمنتانوت

الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عابر سبيل الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:53
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وإن اليه راجعون الله يرحمهم برحمته وانتوما الله يشافيكم .
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2 - حميد الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:57
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لو كانت في دولة تحترم مواطنها لقدم رئيس الجماعة استقالته في الحال ولا توبيع بالقتل غير العمد. وكذلك وزير التجهيز والنقل. ولكن هيهات ملتصقون بالكراسي دون ادنى حس مسؤولية. نعم إنه المغرب غير النافع في نظرهم.
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3 - رشيد امستردام الهولندية الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:01
السلام عليكم
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله
الله اصبر دويهم الله اشافي المعطوبين
واقول لساكنة الدوار الانتخابات على الأبواب فلا تصوتو على احد من المرشحين القدماء
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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4 - krimou الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:13
إنا لله و إنا إليه راجعون، ولكن هل باستطاعة هذه السيارة حمل 24 شخص؟ التهور كان قاتلا هذه المرة و المسؤولية يتحملها الأشخاص اساسا.
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5 - سعيدكان الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:14
الحروف تتالم لما نريد التعبير من خلالها عن ماساۃ اخواننا في هذا البلد ..ماذا اقول ..فمي يفتش عن فمي , والكلمات حجارۃ وتراب , كما قال شاعرنا :نزار قباني..الكل يتهرب من المسوءوليۃ ..من يحاسب من في هذا البلد ? الحدث الموءلم هذا , سيصبح في طي النسيان كحوادث سابقۃ ..ومن يتجرع الالم ومرارۃ الموت وفراق ذويهم يكتوون في صمت , حتی يموتون ب"الفقصۃ"..لا يسعني الا ان اقول , والموع تسيل من ناظري , وقلبي يتقطع الما ..انا لله وانا اليه راجعوووووووووووووووووووون
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6 - Hassan Sima الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:16
الله إرحمهـم ووسع عليهـم إن لله وإن إليه راجعون لم أَجِد ما أقوله من هـول الصدمة أفضل السگوت على تبادل إتهـامات المسؤولية
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7 - Espoir الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:17
RahimaAllah les 2 personnes décédées .Je sens une GRANDE colère en moi!!!!Quand les responsables s'occupent plus à S'ENRICHIR qu'à améliorer le quotidien du citoyen: Infrastructures ( routes....) , voilà le résultat.Ces BRAVES GENS, ne sont-ils pas des citoyens Marocains??? Ah!!! j'ai oublié!!! Le Maroc,c'est uniquement, Rabat,Tanger....
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8 - لبنى الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:17
لا اله إلا الله .. الله يرحمهوم مساكن .. و الله ياخد الحق فالمسؤولين ..
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