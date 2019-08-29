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كُتّاب وآراء
عامل تارودانت وضحايا السيول
الخميس 29 غشت 2019 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - Abdou 1 الخميس 29 غشت 2019 - 14:34
اللهم ارحمهم اجمعين. اللهم احفظ بلدنا من الآفات و المحن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. الناس ديال تارودانت اناس طييبين اللهم احفظهم.
2 - محيي الخميس 29 غشت 2019 - 14:42
من المفروض أن يقدم هذا المذهول إستقالته مادامت المشكلة تحث جناحيه
تعليق غير لائق
-24
3 - العامل تواضح يا حليلي الخميس 29 غشت 2019 - 14:42
ياه العامل تواضع وجا يشوف المأساة ديال الناس. العامل معروف عليه فالمغرب أعلى سلطة مخزنية في الإقليم و معروف على أي عامل انه يشعر انه فوق الناس و لربما بشر من نوع خاص. العامل تواضع وجا يشوف او ربما جا يتشفا. انا تكون في ذهني ان العامل هو رئيس الدولة في منطقته. وتكون في ذهني انه هو بشر من صنف الملائكة ضاهريا و من صنف العفاريت و التماسيح باطنيا.
تحياتي للمخزن الذي نريده ان يتطور و يصبح المسؤول مسؤول و في جميع الحالات بشر بحالو بحال أيها الناس.
تحياتي للمخزن الذي نريده ان يتطور و يصبح المسؤول مسؤول و في جميع الحالات بشر بحالو بحال أيها الناس.
تعليق غير لائق
-25
4 - عبد اللطيف الخميس 29 غشت 2019 - 14:44
فعلا كما جاء على لسان السيد العامل لأهالي المنطقة المنكوبة هنا الرجولة "تتبان" نقول لك كدلك السيد العامل أن هنا "تتبان" المسؤولبية و ربطها بالمحاسبة...الخ.
5 - سلا محمد الخميس 29 غشت 2019 - 14:48
فالمواطن داءما هو الصحية الاول في اي كارثة تقع في المغرب كان على الحكومة على اثر وقوع الكارثة ان تكون في عين المكان وتواسي اهالي الضحايا وليس ان تصدر مواسات من مكاتبها لاهالي الضحايا ان لله وان اليه راجعون.
6 - Hassan temara الخميس 29 غشت 2019 - 14:50
ما أثار انتباهي في كلمة عامل الاقليم انه " عقد اجتماع ..." لست أدري ما جدوى الاجتماع؟؟ ربما لتهدئة الساكنة من سوء تعامل الإدارة الترابية للاقليم من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لما توصل ديوان العامل بالنشرة الجوية الانذارية من الأرصاد بالدار البيضاء. ... التعتيم عن الإخبار بالعاصفة هو أبرز سبب في الفاجعة... عامل الاقليم كان على اطلاع بالمقابلة الرياضية ( لا تخفى عليهم خافية ) ومصلحة الأرصاد قامت بالتبليغ الاستباقي. لكن إعطاء الأوامر لإلغاء التجمع الرياضي لم تتم... لذا وجب محاسبة المسؤولين في التقصير في المهام وتبليغ الهالكين... تقصيركم يا مسؤولوا تارودانت واضحة ولن تغير كلماتكم المعسولة في شيء من الخطأ الجسيم
7 - salim الخميس 29 غشت 2019 - 14:53
بقاو كي كنتو بقاو كي كنتو بقاو كي كنتو. هذا هو كلام السيد العامل بمعنى لا لانتقاذ الوضع و لا للتقدم إلى الامام بل بقاو كي كنتو فقط راكم كنتو ما خاصكم والو
8 - moroccan1 الخميس 29 غشت 2019 - 14:57
un responsable non responsable. Sa façon de perler montre son ignorance face a des ignorants aussi. Tes services ont reçu l'alerte des services du météo. alors prenez l'initiative au lieu de dire ton colonel est sorti sans son treillis , on s'en foute de son treillis. on veut un résultat. moi j'appelle a ta résignation avec ton colonel de rien du tout. des gens donna al mostawa.
9 - خصهم الاعدام الخميس 29 غشت 2019 - 15:02
لو كان فرنسا لكن هاد العامل وزير الداخلية والتجهيز والنقل ووزارة المياه ، الاستقالة زائد السجن...راكم فزريبة ديرو مبغيتو فالشعب الفقير المغلوب على أمره
10 - مجيد الخميس 29 غشت 2019 - 15:09
أنا بغيت نسمع أن السلطة عتقات واااحد من هادو اللي غرقو.... والو. قاليك العامل :"غادي ندفنو معاكوم هادو اللي ماتو" . بحال الى هوما ماكايعارفوش يدفنو... كيت اللي جات فيه وصافي.
11 - Wiseman الخميس 29 غشت 2019 - 15:10
أشعر بالسوء على شعبي لكي يعيش تحت قيادة غير كفؤة. أدنى حالات عدم الكفاءة على الإطلاق في تاريخ البشرية. الظلم يؤدي إلى البؤس. الله يراقب
13 - مواطن من بوينس أيرس الخميس 29 غشت 2019 - 15:13
أولا الله يرحم الضحايا و هم شهداء عند اللهتعالى بل شك .وثانيا هاد مسؤولين حتى كتوقع الأفة عاد كي بانو.و أنا متأكد ها العامل عمرو زار هاد المنطقة .لأنو لو كانت المتابعة على الأقل يبنولوم الملعب بواسائل الأمنية تحميهم من أي فيضان مدام هو على حافة الواد.
ختاما لك الله ياوطني .غير ذلك مكاين والو غير شفوي.
كل يوم نسمعو ضحايا ها في حريق ها بالكريساج هاحواذث سير و هادشي ديما عندو اسباب لهي التقصير و إنعدام وسائل الإنقاد.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول أو مقصر أو فاسد أضر بهذا الوطن و بشعبه.
ختاما لك الله ياوطني .غير ذلك مكاين والو غير شفوي.
كل يوم نسمعو ضحايا ها في حريق ها بالكريساج هاحواذث سير و هادشي ديما عندو اسباب لهي التقصير و إنعدام وسائل الإنقاد.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول أو مقصر أو فاسد أضر بهذا الوطن و بشعبه.
14 - fes الخميس 29 غشت 2019 - 15:18
ملعب تايتصلح كل عام الكذابة الشفارة والماء جا دغيا حشو الله ياخد فيكم الحق ديتوا داك الناس اللي ماتوا فرقبتكم كي ما داين رزق هذ البلاد
15 - غيور على الوطن الخميس 29 غشت 2019 - 15:23
بقات فاللباس و الحضور بعد الكارثة، ارا واش كنتي فالوقت ليتايموتوا الناس و التقدم المساعدة بالوسائل لعندك .
فينهوما الهيليكوبتيرات ديال الوقاية المدنية ولا تايتستاعملو زواق ها فالاشهار و فالتلفزة
فينهوما الهيليكوبتيرات ديال الوقاية المدنية ولا تايتستاعملو زواق ها فالاشهار و فالتلفزة
16 - الواد الخميس 29 غشت 2019 - 15:23
اولا الله يرحم الموتى و يصبر اهاليهم.ثانيا الشيء الذي يحز في نفسي ولنكن واقعيين الماء راه قوة خلقها الله في هذه الارض ولا يمكن ان تمشي عكس التيار او ان تواجه الماء.او تحبس مجراه.بل لا بد ان تساير جريانه وان تبتعد عن طريقه .فالفكرة التي اود ان اوضحا هو ان جل الناس الذين يسكونون في مناطق مشهورة بالوديان تجدهم يبنون مساكنهم في مجاري الانهار وفي سفوح قريبة من مجرى النهر ظنا منهم انهم امنين بسبب انه مر وقت طويل لم يرو جريان النهر.والنهر لا يتوقع احد متى يهجم .انا في مدينتي لم ارى في حياتي او لم اتوقع ان يصل طوفان الى حدود منزلي وانا اتكلم عن ضواحي الدار البيضاء .وكانت الخسائر المادية كبيرة .لدى وجب احترام مجرى النهر و الابتعاد عنه.هذه وجهة نظري.
17 - berdale الخميس 29 غشت 2019 - 15:25
ما وقع كارثة وفاجعة ألمت بالمنطقة وبساكنتها !بعد التكافل والتآزر وضمد الجراح لابد ان يأتي وقت وقت المحاسبة واخد العبر :
هل كان بالإمكان تجنب ما حصل ؟
من رخص لبناء ملعب متاخم للواد بل انه داخل في الواد؟
اتركونا وذاكرة الشيوخ منذ ستين سنة أو اكتر لم يحدث ما حدث هذا خطاب إنسان أمي غير مسؤول للطبيعة عمر جيولوجي ما مان هناك واد الا لتمر عبره السيول الجارفة من شروط السلامة في المعمار : الابتعاد عن المناطق التي قد تشكل خطرا كالواد ، البحر أو الحافة !!!
اتركونا والاجتماعات المجانية لقد جاء وقت المحاسبة واستخلاص العبر وليس للقدر دخل في هذا لان المسؤول هو انعدام المسؤولية !!
هل كان بالإمكان تجنب ما حصل ؟
من رخص لبناء ملعب متاخم للواد بل انه داخل في الواد؟
اتركونا وذاكرة الشيوخ منذ ستين سنة أو اكتر لم يحدث ما حدث هذا خطاب إنسان أمي غير مسؤول للطبيعة عمر جيولوجي ما مان هناك واد الا لتمر عبره السيول الجارفة من شروط السلامة في المعمار : الابتعاد عن المناطق التي قد تشكل خطرا كالواد ، البحر أو الحافة !!!
اتركونا والاجتماعات المجانية لقد جاء وقت المحاسبة واستخلاص العبر وليس للقدر دخل في هذا لان المسؤول هو انعدام المسؤولية !!
18 - الزغبي الخميس 29 غشت 2019 - 15:27
المنطقة نائية جدا ..وجبلية ..كيف اذن يمكن توقع هذه السيول ؟ كيف يمكن منع اللعب في ملعب كهذا ؟ مستحيل ..لانه كما جاء على لسان الساكنة لم يشهدوا فيضان الوادي منذ عشرات السنين ! حتى في ايطاليا شهدنا انهيار قنطرة شيدت حديثا ..فما بالك بمنطقة جبيلية وعرة ؟ رحم الله المفقودين..
19 - MAOU3WOUD+99999999999999 الخميس 29 غشت 2019 - 15:33
لا حاجة لكم إلى سلطات يستحسن الإستغناءعنها يرقعون
ينبغي على الإنسان الفرار من قدر الله إلى قدر الله ـ إن الله أمر بالأخذ بالأسباب أكبر دليل هو ذو القرنين الذي كان بأعين الله ومع أيده بكل سبب آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا،،،،، أظن أن السكان يقدرون على حفر ما يقارب 50 متر طول و 10 ٱو 4 عرض خندق في ملتقى الوادي مع الساكنة بذلك يحول مسار واتجاه الواد والسيل ونفس الوقت إقامة جدار متين في الملتقى لمنع توجه السيل الى الساكنة بهذا يقطع السيل مرة واحدة كلما سيحمل الوادي مستقبلا سيسلك التوجه الذي سطرتم له ولا حاجة لكم الى الترقيع كل مرة أتذكر الطريقة التطوعية الموروثة التي كان يطلق عليها حد الصايم إنها أنسب وبا الإلستعانة بمتطوعين أينما،،،
لا حاجة لكم إلى سلطات يستحسن الإستغناءعنها يرقعون لكي تحتاجوا إليهم وهم يرقعون دوما في كل شيء مثلا الصلب الواد الحار ـالطرق ـ،،،،إلخ
ينبغي على الإنسان الفرار من قدر الله إلى قدر الله ـ إن الله أمر بالأخذ بالأسباب أكبر دليل هو ذو القرنين الذي كان بأعين الله ومع أيده بكل سبب آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا،،،،، أظن أن السكان يقدرون على حفر ما يقارب 50 متر طول و 10 ٱو 4 عرض خندق في ملتقى الوادي مع الساكنة بذلك يحول مسار واتجاه الواد والسيل ونفس الوقت إقامة جدار متين في الملتقى لمنع توجه السيل الى الساكنة بهذا يقطع السيل مرة واحدة كلما سيحمل الوادي مستقبلا سيسلك التوجه الذي سطرتم له ولا حاجة لكم الى الترقيع كل مرة أتذكر الطريقة التطوعية الموروثة التي كان يطلق عليها حد الصايم إنها أنسب وبا الإلستعانة بمتطوعين أينما،،،
لا حاجة لكم إلى سلطات يستحسن الإستغناءعنها يرقعون لكي تحتاجوا إليهم وهم يرقعون دوما في كل شيء مثلا الصلب الواد الحار ـالطرق ـ،،،،إلخ
20 - امازيغ سوسي الخميس 29 غشت 2019 - 15:38
بغض النظر عن نفاق المسؤولين يجب محاسبة كل من ساهم في انشاء دلك الملعب . وجود مستودعات الملابس يعني انه ملعب رسمي وليس عشواءي لدلك مسؤولية الجماعة ثابتة . حاكموا من امر ومن بنى دلك الملعب وسط الوادي . اما مثل هده الاخبار ماهي الا مسرحيات ونفاق سياسي . الوالي هو اعلى مسؤول في الاقليم وننتظر منه المحاسبة ولبس البوز امام الكاميرا .
21 - Pilote الخميس 29 غشت 2019 - 15:44
Since Morocco does NOT have good roads for rescue
teams to get to the problem, the government MUST have Hélicoptères to save people. If a Hélicoptère took off from Taroudant or even Agadir, I bet these 8 dead
could have lived..!
نظرًا لأن المغرب ليس لديه طرق جيدة للسماح لفرق الإنقاذ بمعالجة المشكلة ، يجب أن يكون لدى الحكومة طائرات هليكوبتر لإنقاذ السكان. إذا أقلعت طائرة هليكوبتر من تارودانت أو حتى أغادير ، أراهن أن هؤلاء القتلى الثمانية كان يمكن أن يعيشوا ...!
Etant donné que le Maroc ne dispose PAS de bonnes routes pour permettre aux équipes de secours de s’attaquer au problème, le gouvernement DOIT avoir Hélicoptères pour sauver la population. Si un hélicoptère décollait de Taroudant ou même d’Agadir, je parie que ces 8 morts auraient pu vivre…!
teams to get to the problem, the government MUST have Hélicoptères to save people. If a Hélicoptère took off from Taroudant or even Agadir, I bet these 8 dead
could have lived..!
نظرًا لأن المغرب ليس لديه طرق جيدة للسماح لفرق الإنقاذ بمعالجة المشكلة ، يجب أن يكون لدى الحكومة طائرات هليكوبتر لإنقاذ السكان. إذا أقلعت طائرة هليكوبتر من تارودانت أو حتى أغادير ، أراهن أن هؤلاء القتلى الثمانية كان يمكن أن يعيشوا ...!
Etant donné que le Maroc ne dispose PAS de bonnes routes pour permettre aux équipes de secours de s’attaquer au problème, le gouvernement DOIT avoir Hélicoptères pour sauver la population. Si un hélicoptère décollait de Taroudant ou même d’Agadir, je parie que ces 8 morts auraient pu vivre…!
22 - وجدي من فرنسا الخميس 29 غشت 2019 - 15:46
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روض من رياض الجنه ومتواهم الجنة انشاء الله،هذه فاجعة للأسف تقع في كل مكان،حتى في فرنسا مع امكانياتها الهائلة ويقع كل سنة فيضانات ويموت فيها العشرات ،حتى في بلدان متقدمة مثل فرنسا وامكانياتها المتقدمة تكنولوجيا وعلميا لا يستطيع أحد التكهن ماذا سوف يحدث مع الطبيعة،سبحان الله
23 - le marocain الخميس 29 غشت 2019 - 15:46
شكرا السيد العامل على حضورك و لكن ساعات ماذا لو كنتم قد أعطيهم تعليماتكم للباشوات و القياد لإتخاذ المتعين
يجب محاسبة الجهة المسؤولة عن هذه الفاجعة لأن أرواح المغاربة ليست رخيصة و لكن هناك جهات لا تعتبر المغربي لأن أعينهم لا تنظر للأسفل مع الأسف
يجب محاسبة الجهة المسؤولة عن هذه الفاجعة لأن أرواح المغاربة ليست رخيصة و لكن هناك جهات لا تعتبر المغربي لأن أعينهم لا تنظر للأسفل مع الأسف
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