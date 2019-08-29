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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | استياء من طريق في الرباط

استياء من طريق في الرباط

الخميس 29 غشت 2019 - 13:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي الخميس 29 غشت 2019 - 14:35
مضحك هههه الرباط فيه غير ديك الطريق لي دايرة بحال هاكداك و ديرونجاتكوم. المدن الأخرى كاع الطرقان ديالهوم محفرين و كثر...
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3
2 - casaoui الخميس 29 غشت 2019 - 14:40
الدار البيضاء اكثر المدن تضررا من ناحية الطرقات
ما فهمنا والو يجهزون الأرصفة و الشوارع كلها حفر و تصدعات و ضوضانات لا تستجيب للمعايير
اش خاصك العريان خاصني خاتم ا مولاي
حرام على المسؤولين الغير قاءمين على الشأن المحلي لهده المدينة حتى اصبحنا نكرهها و نمقتها
لنقارن مدن الشمال بالمدن الداخلية فنحن المهمشون لا هم
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3 - mogador الخميس 29 غشت 2019 - 14:44
زعما الرباط ، المغرب النافع ، اجي تشوفو المغرب الغير النافع نواحي الصويرة تارودانت ورزازات تارودانت ... الخ ... العزلة التامة بسبب سوء وضعية الطرق ...
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4 - الفاسي الكاعي الخميس 29 غشت 2019 - 14:56
أنتم مساؤون من طريق واحد بالرباط
و نحن هنا بفاس المنكوبة مستاؤون من كل الطرق بالمدينة .
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5 - نعمان - مانشستر الخميس 29 غشت 2019 - 14:58
قاليك عاصمة الانوار، كتقتلونا غير بالسميات
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6 - mus الخميس 29 غشت 2019 - 15:00
مشيت والوا كين الطريق لي عندها 60 سنة عمرها معرفة الترميم
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7 - واحد من المداويخ الخميس 29 غشت 2019 - 15:04
لو كان السيد رئيس الحكومة أو غيره من المسؤولين على راحة المواطنين يحتاج إلى قطاع الغيار المستعملة لسياراته، و لا يستطيع شراء قطاع الغيار الجديدة، و كان يمر من هذا المكان من حين لآخر ، لفكر في إصلاحه يوماً ما، لكن هيهات هيهات ، رحم الله من قال :" لو عترت بغلة في العراق لسألني الله عنها لم لم تصلح لها الطريق يا عمر!"
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8 - faty اسبانيا الخميس 29 غشت 2019 - 15:05
شوهة هدي طرق محفرة والازبال متركمة في عاصمة المملكة فين كيمشيو الضرائيب اللي تتخلص الساكنة والتجار وووووووالناس تيخلصو الضرئيب باش ايشو في النضافة والانار والطرق والارصفة وفينكم اللي كتبانو غير في الانتخابات وتتغبرو بغينا انعرفو فين الاموال الشعب ولا مشات في جيوبكم الله ينعل اللي ما يحشم المنافقين تجار في الدين حكومة فاشلة .
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