24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/09/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل
- دراسة غير مسبوقة: عوامل غير جينية وراء الممارسات الجنسية المثلية
- محنة ذوي الإعاقة
- عدم سداد الفواتير يجر جزاءات تأخير الأداء على كبرى الشركات المغربية
- "لست سوى إنسانا"... عندما تحترق الشخصية المؤثرة إعلاميا
رياح التغيير تهبّ على السودانيّين .. قصات الشعر وبيع الشاي والتدخين (5.00)
نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (3.00)
خبير يوصي المغاربة بالبحث عن المهارات النفسية عند السياسيين (3.00)
فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل (0)
دراسة غير مسبوقة: عوامل غير جينية وراء الممارسات الجنسية المثلية (0)
- نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر - (109)
- "إقصاء اسم سلا" يدفع إلى "اعتداء" شاب على واجهة حافلة لـ"ألزا" - (81)
- شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا - (81)
- جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش - (63)
- غياب مراحيض عمومية يؤرق الزوار ويُحرج مجلس المدينة في العاصمة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الابتكار في مجال الصحة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:05