24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "حزب الله" يعلن تدمير آليّة إسرائيلية جنوب لبنان (5.00)

  2. جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب (5.00)

  3. المغرب يرأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي (5.00)

  4. تقنية "الفار" في أزيلال (5.00)

  5. قتيل في اصطدام بين حافلة وسيارة بإقليم ورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تاريخ مدينة خريبكة

تاريخ مدينة خريبكة

الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:44

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.