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كُتّاب وآراء
مغاربة والتفكير في الهجرة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:55
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
2 - عبدالاله الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:58
الصراحة مابقات عيشة في هذا البلد قبل سنوات لم نكن نحلم بالهجرة كنا نرا وعود كادبة ولكن الغني زاد غنا اما المتوسط والفقير ازداد فقرا لهادا الكل غادي يحرق
3 - benayad الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:08
ربما حلمي ان اهاجر الي الجزائر ولا هذا المغرب ليس هناك القانون الذي يحاسب المسوليين
4 - الجري وراء السراب الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:08
واش باقي شي واحد كيفكر في الهجرة في عصر الإنترنت و كلشي ولا باين و واضح؟ راه الكلاخ هذا و اليوم يمكنك في النت أن ترى أحوال بلدان الهجرة و كيفاش ناسها أصلا مكرفصين و زيد عاد ما كاين لا شمس و لا ضو و 7 شهور أو أكتر غير البرد و زيد التضخم و الفلوس ما بقات عندها قيمة و كلشي ولا غالي، خصوصا أوروبا منذ إدخال الأورو و احال في تدهور أما ميريكان حدث و لا حرج ما عدا إيلا وليتي كمغربي يوتيوبر أو مغني فيمكن تولي لاباس عليك أما جل الناس راه كيخدمو 2 خدمات و تمارة باش يعيشو و يخلصو الكرا. المهم متقولبوش في عصر ولا كلشي باين فيه و النت كتشوفو فيه كلشي و تصدقو متغربين لا واليدين لا شمس و غير الغربة بلا والو
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