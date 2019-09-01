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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتفكير في الهجرة

مغاربة والتفكير في الهجرة

الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:55
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
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7
2 - عبدالاله الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:58
الصراحة مابقات عيشة في هذا البلد قبل سنوات لم نكن نحلم بالهجرة كنا نرا وعود كادبة ولكن الغني زاد غنا اما المتوسط والفقير ازداد فقرا لهادا الكل غادي يحرق
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3
3 - benayad الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:08
ربما حلمي ان اهاجر الي الجزائر ولا هذا المغرب ليس هناك القانون الذي يحاسب المسوليين
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0
4 - الجري وراء السراب الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:08
واش باقي شي واحد كيفكر في الهجرة في عصر الإنترنت و كلشي ولا باين و واضح؟ راه الكلاخ هذا و اليوم يمكنك في النت أن ترى أحوال بلدان الهجرة و كيفاش ناسها أصلا مكرفصين و زيد عاد ما كاين لا شمس و لا ضو و 7 شهور أو أكتر غير البرد و زيد التضخم و الفلوس ما بقات عندها قيمة و كلشي ولا غالي، خصوصا أوروبا منذ إدخال الأورو و احال في تدهور أما ميريكان حدث و لا حرج ما عدا إيلا وليتي كمغربي يوتيوبر أو مغني فيمكن تولي لاباس عليك أما جل الناس راه كيخدمو 2 خدمات و تمارة باش يعيشو و يخلصو الكرا. المهم متقولبوش في عصر ولا كلشي باين فيه و النت كتشوفو فيه كلشي و تصدقو متغربين لا واليدين لا شمس و غير الغربة بلا والو
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