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كُتّاب وآراء
غضب من القطاع الصحي
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 10:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - صحراوي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:10
الشكوى لله تعالى الفقير هو الضحية والله المستعان
2 - حميد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:32
قطاع الصحة لاناهي لا منتاهي الكل كيشوف في الظلم وحسبنا الله ونعم الوكيل لا عدول لا قاضي لا من يفصل فيها رفقا بالعباد أيها الاطباء
3 - ماما أفريقا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:37
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“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق فـــــــي العلاج والعناية الصحية والحماية الإجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة” المادة 31 من الدستور المغربي لسنة 2011``
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أودي الخلاصة من هادشي كامل الله يعز الدولة لي كاتحترم المواطن ديالها فيما كانت وكيفما كانت هاد الدولة أما كثرة الهضرة ماشريا خضرة.
“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق فـــــــي العلاج والعناية الصحية والحماية الإجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة” المادة 31 من الدستور المغربي لسنة 2011``
***********************************************************
أودي الخلاصة من هادشي كامل الله يعز الدولة لي كاتحترم المواطن ديالها فيما كانت وكيفما كانت هاد الدولة أما كثرة الهضرة ماشريا خضرة.
4 - bouthirit الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:41
وفيق السي العتماني راك تم باش داوي حال البلاد ما تبقاش ناعس نت والي معاك .
5 - امازيغ سوسي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:49
"غضب في قطاع الصحة " لا حول ولا قوة الا بالله . هناك ممرضون يتقاضون 12 الف درهم (سلم11). يشتغلون ثلاث ساعات في اليوم بل يتناوبون فيشتغلون يوما كل يومين . في راحة نهاية الاسبوع ليومين . يعملون خارج المستشفى اما في مصحات خاصة او لحسابهم الشخصي . يحصلون على "قهوة " كل يوم لكي لا نقول رشوة . وفي الاخير يغضبون .بينما اعرف مياومين يشتغلون اكثر من 12 ساعة تحت شمس حارقة .بالكاد يوفرون ضروريات الحياة ويحمدون الله صباح مساء ويعددون نعمه كلما سالته عن حاله . وفي هدا عبرة .
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