24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. جيش ميانمار يتوعّد "مستهدفي الروهينغا" بالعقاب (5.00)

  2. تحذير إسباني من "تونة سامّة" مهربة إلى المغرب (5.00)

  3. دراسة: إصلاح التعليم يساهم في المساواة والنّموّ الاقتصادي بالمغرب (5.00)

  4. قوة الصين تعقّد الإستراتيجية العسكرية الأمريكية في القارة الآسيوية (5.00)

  5. قتيل في اصطدام بين حافلة وسيارة بإقليم ورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب من القطاع الصحي

غضب من القطاع الصحي

الاثنين 02 شتنبر 2019 - 10:54

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - صحراوي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:10
الشكوى لله تعالى الفقير هو الضحية والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - حميد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:32
قطاع الصحة لاناهي لا منتاهي الكل كيشوف في الظلم وحسبنا الله ونعم الوكيل لا عدول لا قاضي لا من يفصل فيها رفقا بالعباد أيها الاطباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - ماما أفريقا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:37
.
“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق فـــــــي العلاج والعناية الصحية والحماية الإجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة” المادة 31 من الدستور المغربي لسنة 2011``
***********************************************************
أودي الخلاصة من هادشي كامل الله يعز الدولة لي كاتحترم المواطن ديالها فيما كانت وكيفما كانت هاد الدولة أما كثرة الهضرة ماشريا خضرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - bouthirit الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:41
وفيق السي العتماني راك تم باش داوي حال البلاد ما تبقاش ناعس نت والي معاك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - امازيغ سوسي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 11:49
"غضب في قطاع الصحة " لا حول ولا قوة الا بالله . هناك ممرضون يتقاضون 12 الف درهم (سلم11). يشتغلون ثلاث ساعات في اليوم بل يتناوبون فيشتغلون يوما كل يومين . في راحة نهاية الاسبوع ليومين . يعملون خارج المستشفى اما في مصحات خاصة او لحسابهم الشخصي . يحصلون على "قهوة " كل يوم لكي لا نقول رشوة . وفي الاخير يغضبون .بينما اعرف مياومين يشتغلون اكثر من 12 ساعة تحت شمس حارقة .بالكاد يوفرون ضروريات الحياة ويحمدون الله صباح مساء ويعددون نعمه كلما سالته عن حاله . وفي هدا عبرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.