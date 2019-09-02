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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والتسول بالأطفال

مغاربة والتسول بالأطفال

الاثنين 02 شتنبر 2019 - 09:50

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1 - روكا الاثنين 02 شتنبر 2019 - 10:20
مغاربة والتسول ، هذا العنوان وغيره من المقالات التي تبدأ بكلمة مغاربة دائماً تشد انتباهي ، هل نحن نتحدث عن اناس من الغرب مجهولين ( نكرة ) ام اننا نتحدث عن المغاربة الذين ينتسبون الى بلد اسمه المغرب ، وهؤلاء هم بالتأكيد من تقصدون ، وفي لغة العرب فان هؤلاء الناس معروفون وليسوا بنكرة فاحرصوا هداكم الله على اضافة الألف واللام لهذا الاسم فهم المغاربة ، والعنوان يجب ان يكون المغاربة والتسول
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-2
2 - Hassan Sima الاثنين 02 شتنبر 2019 - 10:29
عن نفسي إلى بغيت نصدق أفضل إعطاء بعض الدراهـم لمن يشتغل عمل متواضع أفضل من دوك لداروهـا حرفا فمثلا عند مائ خزان سيارة عوض 100 درهـم أقول له دير 98 درهـم وخد الباقي إلى گانت هـديك 2 دراهـم توقف السيارة غي توقفهـا على الأقل خدام بدراعو أو على وليداتو أنا عطيط غي مثال
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