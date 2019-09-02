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كُتّاب وآراء
غضب من التهميش
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 00:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - نعيمة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 00:42
ماعندي مانقول. الا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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