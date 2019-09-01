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كُتّاب وآراء
تقنية "الفار" في أزيلال
الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - الفيلسوف الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:40
مبادرة تستحق التشجيع و الثناء، يجب أن تعمم على صعيد الارياف و القرى ومن يدري فقد يخلق هذا فرصا للشغل وذالك باكتشاف لاعبين مهرين يطعمون الفرق الوطنية وكذا المنتخب...
2 - ايوب مليا الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:40
المغاربة بإمكانياتهم الذاتية يصنعون المفاجأة برافو
3 - نهاري الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:42
المعلق موهبة ضائعة يجب الالتفات إليها.. حسن من بزاف النمعلقين اللي فالتلفازة.
4 - خالد F الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:43
هاد الماش فين كان منقول.ههههههههه. الله يعطيكم الصحة
la var à la marocaine.
la var à la marocaine.
5 - younes الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:44
... Bravo! Beau exemple d'innovation et de persévérance
6 - عزيز الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:46
برافو ازيلال خير من تونس ومن الكنفدرالية الافريقية كاع
8 - حسن الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:58
مبادرة رائعة وتستحق التشجيع في عالم قروي جبلي هادو هما المغاربة ليستحقو ن التشجيع والمواكبة و ووووووبزاف ما يقال المسؤولين .
دوري محلي من لا شيء والنتيجه امام اعينكم
دوري محلي من لا شيء والنتيجه امام اعينكم
9 - khalid الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:58
مبادرة جيدة ، نتمنى فقط أن لا يكون الملعب مبني في مجرى الواد
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