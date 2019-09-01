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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تقنية "الفار" في أزيلال

تقنية "الفار" في أزيلال

الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الفيلسوف الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:40
مبادرة تستحق التشجيع و الثناء، يجب أن تعمم على صعيد الارياف و القرى ومن يدري فقد يخلق هذا فرصا للشغل وذالك باكتشاف لاعبين مهرين يطعمون الفرق الوطنية وكذا المنتخب...
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41
2 - ايوب مليا الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:40
المغاربة بإمكانياتهم الذاتية يصنعون المفاجأة برافو
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45
3 - نهاري الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:42
المعلق موهبة ضائعة يجب الالتفات إليها.. حسن من بزاف النمعلقين اللي فالتلفازة.
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36
4 - خالد F الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:43
هاد الماش فين كان منقول.ههههههههه. الله يعطيكم الصحة
la var à la marocaine.
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33
5 - younes الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:44
... Bravo! Beau exemple d'innovation et de persévérance
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21
6 - عزيز الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:46
برافو ازيلال خير من تونس ومن الكنفدرالية الافريقية كاع
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54
7 - بريطل الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:51
فكرة وعمل جماعي أعجبني يستحق التصفيق
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33
8 - حسن الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:58
مبادرة رائعة وتستحق التشجيع في عالم قروي جبلي هادو هما المغاربة ليستحقو ن التشجيع والمواكبة و ووووووبزاف ما يقال المسؤولين .
دوري محلي من لا شيء والنتيجه امام اعينكم
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23
9 - khalid الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:58
مبادرة جيدة ، نتمنى فقط أن لا يكون الملعب مبني في مجرى الواد
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32
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