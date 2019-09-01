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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عودة احتجاج أطر التعاقد

عودة احتجاج أطر التعاقد

الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:29
لماذا لم يتظاهروا في أيام العطلة الصيفية وقد كانت الفرصة سانحة لحظة توافد الأجانب على المغرب.. ام ان الامر صار مجرد اضاعة للوقت وتضييع أبناء الطبقه الشعبية الذين هم من تبقى في المدارس العمومية
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2 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:41
في تلك الأيام الصيفية الحارقة لما لاحظتم اقتطاعات من اجرتكم كنتم تنادون إلى الاضراب انتم ارتحتم الصيف كله إلى ان سيدخل أبناء الشعب منكم من جلدتكم المدرسة وأعلنتم استأناف الاضراب اما أبناء الأغنياء فهم يواصلون دراستهم دون توقف يا حرام
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3 - حسن الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:57
هلمو للنضال فقد استرحتم كفاية
كان الاستاد للقسم متوحشا...فمالكم به الان غاية..
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