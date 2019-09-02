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كُتّاب وآراء
شروط نجاح التكوين المهني
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 16:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - coach said الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:11
Nous devons assurer la compétence de nos formateurs avant de penser aux programmes.
Je pense que les formateurs de l'ofppt n'ont pas assez de compétences en terme de communication et dans l'art de promouvoir le contenu de leurs formations.
Insta: Evolution_said
Je pense que les formateurs de l'ofppt n'ont pas assez de compétences en terme de communication et dans l'art de promouvoir le contenu de leurs formations.
Insta: Evolution_said
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