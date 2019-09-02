24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات (5.00)

  2. فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة"‬ (5.00)

  3. دراسة: إصلاح التعليم يساهم في المساواة والنّموّ الاقتصادي بالمغرب (5.00)

  4. بودهان وعصيد يعترفان بإفلاس ترسيم الأمازيغية (5.00)

  5. رصاصة بندقية تنهي حياة طفلة نواحي الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شروط نجاح التكوين المهني

شروط نجاح التكوين المهني

الاثنين 02 شتنبر 2019 - 16:13

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - coach said الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:11
Nous devons assurer la compétence de nos formateurs avant de penser aux programmes.
Je pense que les formateurs de l'ofppt n'ont pas assez de compétences en terme de communication et dans l'art de promouvoir le contenu de leurs formations.

Insta: Evolution_said
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.