24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/09/2019
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- لجنة تحقيق: متشددون يقتلون صحفيا في المالديف
- مساواة النساء والرجال في الأراضي السلالية تصل إلى 15 مليون هكتار
- مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات
- جثة فتاة محروقة بالبيضاء
- السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر
عبد الرحمان الداخل .. "صقر قريش" يستحوذ على قلوب الإسبانيين (5.00)
دراسة: إصلاح التعليم يساهم في المساواة والنّموّ الاقتصادي بالمغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جثة فتاة محروقة بالبيضاء
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:05