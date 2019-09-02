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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الرعب "يتجول" في سلا

الرعب "يتجول" في سلا

الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - EL NOUMRI الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:09
نعم يا سادة قلتها سابقا في أحد التعليقات أن مدينة أصبحت رمز الهمجية و الإجرام رقم واحد في البلاد و يحتجون على شركة ألزا للنقل لمادا توفر حافلات جديدة لهده المدينة في مخططها للنقل
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27
2 - badr.Madrid الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:09
لاحول ولا قوة إلا بالله.هل نحن نعيش في زمن السيبة أم ماذا يحب تطبيق أشد العقوبات على هؤلاء الوحوش الذين اصبحوا يعتون في الأرض فسادا.
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39
3 - محمد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:14
سلا الا ما كانش فيها الأمن. خاص يكون فيها رجالتها. والله ما تصلح لبلاد الا ما ديرناش االيد في اليد. وانا كنهضر على المغرب كامل. اما سلا راها غير نمودج
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42
4 - متتبع الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:19
هذا من حسنات التعليم الذي يتم تدميره بمنهجية جهنمية, الدولة تريد رفع يدها تماما عن التعليم العمومي آملة منها أن المواطنون سيلجأون إلى التعليم الخصوصي لتدريس أبنائهم والذي ليس في متناول أغلبية الشعب...المثير للسخرية أن الحكومة ستصرف الكثير مستقبلا أكثر مما تتخيل على بناء السجون لاستيعاب الكثير من المنحرفين الذين ستفرزهم سياسة تجهيل المجتمع..لقد قال مرة أحد المفكرين : للذين يرون أن التعليم مرهق للمال العام, حاولوا أن تجربوا تكلفة الجهل !!!
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58
5 - عبدو من الرباط الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:21
راه التربية والوعي الي ما كينينش ماشي الامن رجل الامن تا هو إنسان يدخل وسط عرام المجرمين ٱش غادي يوقع ليه حط راسك بلاصتو وعندك مسؤولية ووليدات فين هو دور الوالدين الي كيولدو ويطلقو للشارع يربيهم على القيم والأخلاق وخا دير بوليسي لكل مواطن إلا مكانتش التربية مكاين والو .اللهم ردنا إليك ردا جميلا
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37
6 - السلاوي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:21
كبرت و ترعرعت في باب المريسة . و خويت البلاد 20 عام هدي.... آخر مرة دزت من تماك... اقسم بالله الى ما بقا احترام لا اداب لا مراعاة .. جيل كابر قلبو كحل ..
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47
7 - انا بعدا تقهرت الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:22
الاخوان والاحباء شكون لي عندو شي حل من الحلول للهجرة الى اوربا .
راه الامور واضحة بغاونا نخويو البلاد .
قولوا لي شنو الفرق بيننا وبين الاوضاع في سوريا او في ليبيا او في اليمن .
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9
8 - صابر الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:23
البلاد تسيبت و الاءجرام تفشى ولا ناهي و لامنتهي .لا السجن رادع ولا شعارات جمعيات المتاجرة بحقوق ما يسمونه (انسان) والقادم اسوء . فاللهم استر هذا البلد .
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9 - mjalwake fnew york الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:27
c,est trop il faut faire sortir les agents speciaux de la police et la gendarmerie d ,elite et anti terroristes pour nettoyer le pays de ces virus
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10 - عفا الله عما سلف الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:31
راهوم غير مراهقين دابا يكبرو ويديرو عقلهم. الحمد لله على نعمة الإسلام
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-56
11 - مواطنة محكورة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:34
ا لامن تيتجند غير فقمع المضربين لي كيطالبو بالحقوق وما قدوش على هدو هزلت الله ييفرجها من عندو
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12 - عبد الفتاح بلحسين الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:37
والله اني اصبحت افكر بشكل جدي الرحيل عن هذه المدينة فقد اصبحت رمز الفوضى والعبث لك الله ياوطني مع هذا الجيل الهمجي
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8
13 - الفيلسوف الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:39
هادوك لي كيبقاو فريوس الدرب وحاضيين عباد الله و هادا مشى عند هادي وهادا دخل عند هادي . وهادا ٤عل وهادي فعلات.. نتمنى ديريو خدمتكم فهادشي.. تبلغو على لي شفتو كيهرسو...
اظن انه حان الوقت لوضع كاميرات في جميع الساحات و الشوارع و الازقة بكل أنحاء المغرب.
والعودة عند الضرورة القصوى عند وقوع مثل هذه الأشياء.
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14 - مواطن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:43
طالبوا بالأمن يا شعب قبل ان تطالبوا بالشغل والتعليم والصحة واش فهمتيني او لا؟
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15 - عصر السيوفة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:43
نلتمس من المسؤولين في وزارة الداخلية توفير الأمن و الاستقرار للمواطنين وذلك عبر تكثييف الموارد البشرية. واش جوج ديال البوليس هما اللي بغاو يحاربو صحاب السيوف ؟واعباد الله خدموا الشباب في قطاع الأمن راه ولات السيبة!
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7
16 - rado الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:48
الغرب يعلم علم اليقين أن الغالبية العضمى من العرب لا تقرأ، بل وتكره شيء إسمه القراءة، وتضغط على الحكومات العربية من أجل فرض الديموقراطية في بلدانها، وهم يعلمون علم اليقين أن النتيجة ستكون عكسية لا محاله، وهدا هو هدفهم المنشود، هناك طريقة وحيدة وأوحد يمكن استعمالها مع قوم يأكل وينام في هده الدنيا ليس إلا، ألا وهي العصى تم العصى تم العصى، في الغرب استطاعوا أن يربوا الحيوان، ونحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن دراسة مناهج التربية وتطبيقها على بني البشر. م ن هيسبريس
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6
17 - عبد الاله الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:53
من منبر هسبريس المحترمة اناشد جلالة الملك ومديرية الامن باطلاق قواة الدرك والامن للتدخل ضد الشمكارة والمقرقبين بالرصاص في مثل هاته الحالات وتصفية مثل هاؤلاء الجراثيم والوحوش والشياطين الادمية الغير النافعة للبلاد والعباد.
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3
18 - الهاشمي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:56
أقولها وبكل صراحة، الدولة تتحمل مسؤوليتها في هدم وتكليخ المواطن المغربي وضرب المدرسة العمومية التي كانت في الماضي هي المربية على النظام والإحترام والرأسمال اللامادي الذي تتباهى به الأمم أصبح في الحضيض في وطننا، فقلة الآدب والخلق أصبحت الصفة التي يفتخر بها أشباه المغاربة "البيض الخاسر" الذي كثر، أصبحت أفكر في الهجرة لأجل العامل البشري الخامج.
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19 - مغربي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:57
السيبة في البلاد واللهيلا مصيبة وكارثة ولات في المغرب.
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20 - لحسن الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:58
كنت حاضرا في حفل عقيقة بأحد أحياء سلا (بوقنادل)، ودار الحديث عن حافلات ألزا ورأيت رجالا وعلامات الفرحة والبشرى لعودة أسطول الحافلات لهذه المدينة الكبيرة، وحكوا لي عن المعاناة التي عانها السكان بدون حافلات للوصول إلى مدينة الرباط....تكلفة 30 درهم يوميا....
وخلاصة القول استنتجت أن هؤلاء الاباء والأسر أدوا بطريقة غير مباشرة فاتورة الحافلات التي كسرت في السنين الماضية بهذه المدينة + ركوب الحافلة بدون تأدية واجب المواصلات.
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21 - abderrahim الاثنين 02 شتنبر 2019 - 17:59
االقرقوبي والسيليسيون المخدرات
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22 - سلاوي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:05
من لا يعرف سلا ، فسلا مدينة كبيرة ينعدم فيها الأمن انعداما تاااما ، و ذلك لخوفهم من هجوم في أية لحضة ، سلا فقدت فيها السيطرة من طرف الشرطة منذ سنوات وأصبحت ضيعة سوداء مليئة بالسارقين الحاملين للأسلحة البيضاء و قد تهاجم في أية لحضة و تضرب في الوجه سواء أعطيتهم ما أرادوا أم تعنت معهم .
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23 - سلاوي مهاجر الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:07
ورجعت أيام السيبة علينا إقفال أبواب المدينة كما كانوا يفعلون اجدادنا
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24 - ابو ادم الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:14
اعتبر ما وقع في مدينة سلا تمرد ولهدا ادعو رجال الامن الى الضرب بحديد على كل من سولت له نفسه ان يخرب الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق قاعدة العصى لمن يعصى ومن هنا ادعو بمباركة الامن الوطني للوقوف ضد كل تمرد وكل شغب ليعيش المواطن في امن وامان.
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0
25 - dak الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:18
إلى صاحب التعليق (مواطن)
أحسن وأبلغ تعليق
برافو عليك
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-1
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