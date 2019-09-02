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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فيضان وادي إمليل

فيضان وادي إمليل

الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - yaaaaaaaaadris الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:16
الحاصول ، لا شعب مقاد لا مسؤولين في المستوى ، و زادنا ربي هاد الكوارث ، باش يمتحنا ، لكن سقطنا في الإمتحان
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17
2 - محمد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:36
لا حول ولا قوة الا بالله اودي ما تجيش غي فالصحة وكلي مخلوف
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3 - العائد دائما الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:45
الأخت الكريمة تريد أن تبيع لنا الوهم المسؤولية ليست منوطة بالسكان الدولة هي التي يجب عليها أن توفر وسائل الأنظار المبكر و أن تعمم النشرات الاندارية في المناطق المعنية بالإضافة إلى استنفار السلطات العمومية في هده المناطق السكان لا يمكنهم أن يفعلوا الكثير مع انعدام الوسائل.... إلخ في الآونة الأخيرة لاحظنا أن البعض يريد ان يلصق المسئولية في الوضع المتردي و الكارثي الدي تعيشه البلاد بالشعب والفئات الاجتماعية المستضعفة نحن نعلم جيدا من أين جاءت كل هذه المصائب المتراكمة
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0
4 - mousa الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:48
امليل منطقة جميلة جدا, يعشقها كل السياح والزوار, من نواحيها كتب تاريخ المغرب والاندلس, حيث نشات اكبر دول حكمت المغرب والاندلس, المرابطية استقرت بغمات ثم مراكش والموحدية نشات بتنملت ومراكش..

لهذا السبب يزورها السياح الغربيون ايضا.
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5 - a b c الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:53
صدق او لا تصدق. هناك حقد اجتماعي بين في المغرب. سببه الفوارق الاجتماعية الكبيرة.
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6 - أم سلمى الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:53
هادي غير كتخربق.واش بغيتهم اغرقو باش اجبدو لك الطوموبيل.وهاداك لي قلت باللحية وكيقلب فالجياب راه ملي كتكون شي حاجة هاكا بحال الفيضان ولا العافية كيهزو الناس الفلوس والوراق اقدر اكون باغي يعطيهم لماليهم.
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7 - واحد من الرعية الاثنين 02 شتنبر 2019 - 22:54
بحال هاذ الشفارة اللي شوهو السياحة بالمغرب . لم تعد تكفيهم سرقة الزوار عن طريق النصب و المبالغة في تسعيرات المبيت و الأكل ، الآن أصبحوا يستغلون مآسي المتضررين من الكوارث الطبيعية ليقوموا بفعل السرقة الإجرامي المتعارف عليه . أين هي الإنسانية و روح التكافل الاجتماعي التي كانت معروفة لدى المغاربة ؟ نفس ما حدث في أوريكة سنة 1995 يتكرر اليوم بإمليل . في أوريكة كان مثل هؤلاء ينهبون مجوهرات و أموال الضحايا الذين ماتوا غرقا و إن اقتضى الأمر استعمال أبشع الوسائل الوحشية كقطع الأصابع من أجل انتزاع خاتم و هؤلاء يستغلون جر السيول لسيارة زائر لينهبوا محتواها . ما أزعجني هو تصرف ذلك "الأمي" الذي يحاول منع المصور ، من أعطاه السلطة للقيام بشطحته تلك ؟ اللهم إن كانت "فكرشو لعجينة" و يخشى افتضاح الأمر و من تم يحاول التستر على الموضوع و حماية الجناة .
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