خدمات طبية مجانية

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الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 13:10

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1 - hicham الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 13:35
خاص الجيش والقوات المسلحة بلاصة مايبقاو ناعسين فالقسلة،يكون عندهم دور فالمجتمع المدني، العسكر بلاصة مايبقى واكل شارب وتيتنفخ بلامعنى، يخرجوا يدوزوا طرقان ويحيدوا العزلة على المناطق النائية، يديروا حملات توعية ومساعدات للمجتمع المدني، والحباسة حتى هما يحفروا بهم طرقان وينقوا الغابات ، حرام الآلاف ديال البشر جالس بلا فايدة. فأمريكا ولاية فلوريدا وتحسبا للإعصار،خرجوا الحباسة هما اللي تيعمروا الخناشي دالرملة للناس .
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