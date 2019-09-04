24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/09/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- ديك فرنسي مزعج في قفص الاتهام!
- مهنيون يطالبون بتحسين خدمات النقل لإنقاذ السياحة بالدار البيضاء
- "مؤسسة الطيب" تبعث الروح في الإرث المسرحي للراحل الصديقي
- "السلطة" بين الحامل والمحمول
- نشطاء يطالبون بتحرير شوارع خريبكة من احتلال المقاهي والمحلات
"رابطة استقلالية" تنادي بإجراءات مستعجلة لإنعاش الاقتصاد المغربي (5.00)
هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)
- العثماني ينتظر "ساعة الصفر" للشروع في مشاورات التعديل الحكومي - (51)
- قائد الجيش الجزائري يرفض "التدخلات الخارجية" - (40)
- رصيف الصحافة: المغرب يوقف شحنات من "دقيق فرنسي مسموم" - (38)
- وحيد خاليلوزيتش يجري تعديلات اضطرارية في تركيبة "أسود الأطلس" - (34)
- أسعار "أفوكا" والفواكه الاستوائية "تتحطم" في سوق الجملة بالبيضاء - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خدمات طبية مجانية
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 13:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hicham الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 13:35
خاص الجيش والقوات المسلحة بلاصة مايبقاو ناعسين فالقسلة،يكون عندهم دور فالمجتمع المدني، العسكر بلاصة مايبقى واكل شارب وتيتنفخ بلامعنى، يخرجوا يدوزوا طرقان ويحيدوا العزلة على المناطق النائية، يديروا حملات توعية ومساعدات للمجتمع المدني، والحباسة حتى هما يحفروا بهم طرقان وينقوا الغابات ، حرام الآلاف ديال البشر جالس بلا فايدة. فأمريكا ولاية فلوريدا وتحسبا للإعصار،خرجوا الحباسة هما اللي تيعمروا الخناشي دالرملة للناس .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1