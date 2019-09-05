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كُتّاب وآراء
مجنّدون في البحرية
الخميس 05 شتنبر 2019 - 19:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - منتسب سلبق الخميس 05 شتنبر 2019 - 19:56
مادا اقولوا لكم.......يا امة ضحكت من اجلها الام
2 - افران الاطلس المتوسط الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:10
الى حد الآن شهدنا فقط تداريب بعض الحاميات (الحاجب ، تادلة ، جرسيف ، تمارة) التي ، لها علاوة في التدريب، تقوم بعمل ممتاز ، لكن كيف تتم الاموؤر في الحاميات الاخرى التى لم نراها و لم نكشف عنها ؟ مثل (بوعرفة ، وجدة ، أكادير) وبعض الثكنات الآخرى لا نرى مستوى تعليماتهم هناك ضعف في بعض المعسكرات أعتقد
jusqu'à présent nous voyons que l'instruction de certaines garnisons (el hajeb ,tadla , guercif, temara ) qui font d’ailleurs un excellent travail mais, comment les autres se deroulrent chez les autres? comme a ( bouarfa, oujda, Agadir ) certains d'autres on voit pas leur niveau d'instructions il y'a une faiblesse dans certains camps je pense
jusqu'à présent nous voyons que l'instruction de certaines garnisons (el hajeb ,tadla , guercif, temara ) qui font d’ailleurs un excellent travail mais, comment les autres se deroulrent chez les autres? comme a ( bouarfa, oujda, Agadir ) certains d'autres on voit pas leur niveau d'instructions il y'a une faiblesse dans certains camps je pense
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