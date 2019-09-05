24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تنسيق اللغة العربية يرفض "هجمة المد الفرنكفوني" (5.00)

  2. عمال النظافة يدخلون في إضراب بالدار البيضاء (5.00)

  3. تفكيك "خلية داعشية" بين مدينتَي بركان والناظور (5.00)

  4. إقلاع الاقتصاد المغربي ينتظر تعزيز الثقة وبناء نموذج تنموي ناجع (5.00)

  5. الكفاءة.. الأنثى التي وئدت (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مجنّدون في البحرية

مجنّدون في البحرية

الخميس 05 شتنبر 2019 - 19:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - منتسب سلبق الخميس 05 شتنبر 2019 - 19:56
مادا اقولوا لكم.......يا امة ضحكت من اجلها الام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
2 - افران الاطلس المتوسط الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:10
الى حد الآن شهدنا فقط تداريب بعض الحاميات (الحاجب ، تادلة ، جرسيف ، تمارة) التي ، لها علاوة في التدريب، تقوم بعمل ممتاز ، لكن كيف تتم الاموؤر في الحاميات الاخرى التى لم نراها و لم نكشف عنها ؟ مثل (بوعرفة ، وجدة ، أكادير) وبعض الثكنات الآخرى لا نرى مستوى تعليماتهم هناك ضعف في بعض المعسكرات أعتقد
jusqu'à présent nous voyons que l'instruction de certaines garnisons (el hajeb ,tadla , guercif, temara ) qui font d’ailleurs un excellent travail mais, comment les autres se deroulrent chez les autres? comme a ( bouarfa, oujda, Agadir ) certains d'autres on voit pas leur niveau d'instructions il y'a une faiblesse dans certains camps je pense
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.