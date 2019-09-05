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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدخول المدرسي بسلا

الدخول المدرسي بسلا

الخميس 05 شتنبر 2019 - 16:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdo الخميس 05 شتنبر 2019 - 17:42
قليلا من الاهتمام بقطاع التعليم العمومي ورجال التعليم ,انا متيقن انه سيصبح اجود من التعليم الخاص..لان اخطبوط التعليم الخصوصي يريد اجتثاث التعليم العمومي باقصاء اولاد الشعب المزلوط.
نريد تظافر جهود اباء واولياء واطر التعليم العمومي كي نبقي على هذه النافذة لانقاذ ابنائنا من الجهل والبطالة والتشرد.املنا في الله وفيكم بان تكون لكم غيرة على هذا الوطن وعلى هذه الاجيال من التلاميذ التي ستحمل المشعل مستقبلا.
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