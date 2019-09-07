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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة ساكنة عين السبيت

معاناة ساكنة عين السبيت

السبت 07 شتنبر 2019 - 17:05

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1 - غيلان قدور السبت 07 شتنبر 2019 - 16:57
اغلب مناطق البلد تعيش نفس الوضعية فاحزمة الفقر حول الحواضر تنامت وصارت واقع نتيجة تدمير البادية واصبح سكانها لاجءين ومن المستحيل معالجة الضاهرة خصوصا في ضروف الاقصاء والفوضى والتسيب وانعدام مخطط جدي وارادة سياسية لتحقيق دولة الحق والقانون !!
ساكنة البادية تعد منكوبة وساكنة هوامش الحواضر تعد لاجءة مع الاسف هذا هو واقع البلد بعيدا عن التطبيل والتهليل بمشاريع الخير والنماء
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