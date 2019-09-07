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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب من محطة ولاد زيان

غضب من محطة ولاد زيان

السبت 07 شتنبر 2019 - 17:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي السبت 07 شتنبر 2019 - 17:39
هذيك راه ما محطة لا حتى لعبة هذيك منتجع العصابات و الإستغلاليين للركاب الغرباء على الدار البيضاء و أمام أعين الأمن و لا أحد يحرك ساكنا .
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2 - الأصييييل السبت 07 شتنبر 2019 - 17:53
لولا كارو بيع الهندية والأوساخ لظننت أنني في محطة مدينة فرنسية، لأن كل الحافلات مكتوب عليها...بالفرنسية ؟؟؟؟؟ حتى التي تتوجه إلى أدغال الأطلس والعروبيا، الأميين... بزاااااف على هذه التبعية ؟؟
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3 - راكم عرفتوا السبت 07 شتنبر 2019 - 18:34
السلام عليكم = أول شئ وآخر شئ أنتم أصحاب الحافلات وأنتم السائقون ومساعدوا السائقون، أجل أنتم لا تلتزمون بمواعيد الإنطلاق أنتم أكبر الفوضاويون في محطة ولاد زيان بالخصوص،
أنتم لا تحترمون الركاب لا تحترمون الراجلين لا تحترمون رجال الأمن ، لا تحترمون الثمن المصادق عليه..................................................والبحر عميق والأخطبوط كبير.
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