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كُتّاب وآراء
سيول بمدينة خنيفرة
السبت 07 شتنبر 2019 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ber nour السبت 07 شتنبر 2019 - 15:12
المغرب البنية التحتية الله اجيب ولكن البنية الخطابية لي المسؤولين اصح وامتن لك الله يا مغربنا الحبيب
2 - خنيفري السبت 07 شتنبر 2019 - 15:28
خنيفرة مدينة الأزبال والأوساخ والناموس والروائح الكريهة التي تزكم الأنفاس بامتياز
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