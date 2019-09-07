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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سيول بمدينة خنيفرة

سيول بمدينة خنيفرة

السبت 07 شتنبر 2019 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ber nour السبت 07 شتنبر 2019 - 15:12
المغرب البنية التحتية الله اجيب ولكن البنية الخطابية لي المسؤولين اصح وامتن لك الله يا مغربنا الحبيب
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9
2 - خنيفري السبت 07 شتنبر 2019 - 15:28
خنيفرة مدينة الأزبال والأوساخ والناموس والروائح الكريهة التي تزكم الأنفاس بامتياز
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0
3 - عيسى السبت 07 شتنبر 2019 - 15:34
تحية للشرطة التي قمت بمساعدة الاطفال
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