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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خاليلوزيتش وأداء الأسُود

خاليلوزيتش وأداء الأسُود

السبت 07 شتنبر 2019 - 14:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريان حميد السبت 07 شتنبر 2019 - 15:13
صافي بدء مسلسل بدون نهاية والهاء اصحاب الكرة ليل نهار وما أكثرهم في بلد اغلب شبابه عاطلين !!واصبحت الكرة اهم قطاع تهتم به سلطة التحكم وتمنحه اموال الشعب دون حساب لتحقيق هدف التنويم والتخدير وياتي كذلك قطاع الدين وهو كذلك من اهم قطاعات واهتمام الدولة العميقة وتمنحه كل الإمكانيات وتغدق على القيمين عليه بالريع بدون حساب وامتيازات لا متناهيه !!
الدين حسب تفسير الدولة العميقة والكرة حسب رؤية سلطة التحكم اهم قطاعين في البلد لهم الأولوية المطلقة !! والفاهم يفهم اَي استغلال الدين في السياسة والتسلط والتحكم وجعل الكرة اهم منوم ومخدر في ضل ازمة الفقر والبطالة والاقصاء
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2 - من بعيد السبت 07 شتنبر 2019 - 15:18
بداية المدرب حليلوفيش كانت دائما هكذا مع ساحل العاج, الجزائر و اليبان و بعدها يدخل في التغيير و العمل الصارم. في البداية يبدا بالفريق القديم ليرى امكانيته و ليرى ايضا الجمهور ما كان عليه الفريق المغربي تحت رعاية المدرب السابق بعدها يدخل بعمله الخاص الذي لا يرحم احد.
حليلوفيش مدرب صادق في عمله و صريح لا يعرف التلاعب بالعقول و الغش من اجل ربح الوقت و كسب المال و هو يتعمد على الهجوم و ربطة وسط الميدان مع الدفاع كل يدافع و الكل يهاجم و في حالة اذا راى الروح القتالية في الروح اللاعبين و الدعم الجمهور الى الفريق, صدقوني سيذهب بعيد و في حالة اذا راى عكس ذالك سيقدم استقالته فورا و يرحل لانه صادق في قوله و عمله.
هذي تجربتي مع المدرب حليلوفيش طيلة 3 سنوات في الجزائر من بدايته مع الفريق الجزائري الى اواخر 2014.
ماحظة: في كاس العالم 2014 لو هزمنا المكينة الالمانية في 90 دقيقة الاولى لا ذهبنا الى النهائي, هذا ما قاله حليلوفيش, اتمنى ا ن يذهب بعيد بالفريق و اتمنى ان يحصد كثير من الالقاب. اخوكم من الجزائر محب لهذا المدرب
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