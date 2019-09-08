24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني (5.00)

  2. "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)

  3. "الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)

  4. عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)

  5. "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طقوس عاشوراء في سوس

طقوس عاشوراء في سوس

الأحد 08 شتنبر 2019 - 14:33

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Adam الأحد 08 شتنبر 2019 - 18:58
الفساد والجرائم اصبحت تتصدر اخبار سوس واخيرا الجهل انا متأسف لما وصل اليه شبابنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.