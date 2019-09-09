24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الموسم الجامعي الجديد .. تعثرات تعيق جودة تكوين الطلاب المغاربة (5.00)

  2. تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة (5.00)

  3. فن صناعة مجسّمات السُّفن التِّذكارية ينشد الدعم والاهتمام بالمغرب (5.00)

  4. "مركز أزرو" يثمّن الثروة السمكية بمياه السدود والأنهار المغربية (5.00)

  5. حملة طبية مجانية تشمل مئات المستفيدين في تزنيت‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حصيلة ضحايا حادث الرشيدية

حصيلة ضحايا حادث الرشيدية

الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصدومة الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:32
لا حول ولا قوة الا باله العلي القدير أسأل الله العظيم أن يفرح هذا الاب المكلوم بخبر نجاة فلذة كبده من الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مغترب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:38
اولا رحم الله من مات وجعل مثواهم الجنة والهم ذويهم الصبر وحسن العزاء وعجل بشفاء من اصيب في الحادث .ثانيا نحن في عصر تدفق المعلومة لم يعد من المقبول ان يعذر احدهم بعدم العلم معنى الكلام انه عندما يسمع المواطن عبر النشرات الانذارية التي تبث على القنوات الرسمية بجميع اللغات التي يفهمها ابناء البلد فعلى من كان ينوي السفر ان يؤجل سفره الى حين هدوء العاصفة خاصة اذا كانت الطريق بها منعرجات وتمر بمحاداة سفوح الجبال والاودية ...... كثيرا ما نعاتب وننسى اننا في احيان كثيرة كذلك نعتبر جزءا من المشكل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.