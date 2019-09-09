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كُتّاب وآراء
حصيلة ضحايا حادث الرشيدية
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مصدومة الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:32
لا حول ولا قوة الا باله العلي القدير أسأل الله العظيم أن يفرح هذا الاب المكلوم بخبر نجاة فلذة كبده من الموت
2 - مغترب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:38
اولا رحم الله من مات وجعل مثواهم الجنة والهم ذويهم الصبر وحسن العزاء وعجل بشفاء من اصيب في الحادث .ثانيا نحن في عصر تدفق المعلومة لم يعد من المقبول ان يعذر احدهم بعدم العلم معنى الكلام انه عندما يسمع المواطن عبر النشرات الانذارية التي تبث على القنوات الرسمية بجميع اللغات التي يفهمها ابناء البلد فعلى من كان ينوي السفر ان يؤجل سفره الى حين هدوء العاصفة خاصة اذا كانت الطريق بها منعرجات وتمر بمحاداة سفوح الجبال والاودية ...... كثيرا ما نعاتب وننسى اننا في احيان كثيرة كذلك نعتبر جزءا من المشكل .
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