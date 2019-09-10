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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الريسوني والأثر النفسيّ

الريسوني والأثر النفسيّ

الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:51

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1 - ملاحظ ج الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:38
الله يعزك
كلام منطقي و في الصميم.
اين هم الآخرين مند أكثر من عشر سنوات....والمسكوت عنه
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