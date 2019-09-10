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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عجلات تحترق بالبيضاء

عجلات تحترق بالبيضاء

الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بنادمي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:54
يا سلام...الشعب المغربي, مشا بعيييد فالتخلف
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13
2 - من امريكا الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 02:06
الكل يتسابق نحو انتاج محركات صديقة للبيئة ،المانيا متلا تدرس امكانية تخليه عن المحركات الحالية و السير في تصنيع المحركات الكهربائية . بينما بوزبال يشعل الفتيل فاطارات دون ما أي جدوى
الله يهدي ما خلق
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