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كُتّاب وآراء
عجلات تحترق بالبيضاء
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - بنادمي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:54
يا سلام...الشعب المغربي, مشا بعيييد فالتخلف
2 - من امريكا الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 02:06
الكل يتسابق نحو انتاج محركات صديقة للبيئة ،المانيا متلا تدرس امكانية تخليه عن المحركات الحالية و السير في تصنيع المحركات الكهربائية . بينما بوزبال يشعل الفتيل فاطارات دون ما أي جدوى
الله يهدي ما خلق
الله يهدي ما خلق
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