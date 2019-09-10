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كُتّاب وآراء
إيقاع عاشوراء في الرباط
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - رباط الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:36
هذا ما يسمى بالفوضى
ليس باحتفال...
الجهل و الأمية
ليس باحتفال...
الجهل و الأمية
2 - عبد العزيز الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:36
يجب تطبيق القانون ضد كل من يعتدي على رجال الامن.
3 - حمادي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:41
راه هدي السيبة ولات في البلاد واذا لم يعد الأمن والدرك قادرين على مواجهة هده الميكروبات فالجيش موجود داخل الثكنات وهو الوحيد الدي سيخلص سمعة البلاد من النزول أكثر إلى أدنى مستوى .(مؤخرا سألني أحد الاجانب أراد أن يزور المغرب هل هناك أمن لقد سمعت انهم ياخدوه هاتفك أثناء استعمالك له.) فلم جوابا عليه.
4 - younes الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:41
قمة التخلف والجهل
اللهم ردنا إليك ردا جميلا
اللهم ردنا إليك ردا جميلا
5 - 000 الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:45
إيوا من أين تأتي هذه المفرقعات عبر الحدود أو داخلها ...؟
6 - الاول عالميا الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:47
ماذا لو كانت هذه الاحتفالات وبهذه الطريقة تقام في مدن كزوريخ استوكهولم لندن فيينا .........
المغاربة يعجبوك في الكريتيك الخاوي ميقدر عليهم تاواحد .
المغاربة يعجبوك في الكريتيك الخاوي ميقدر عليهم تاواحد .
تعليق غير لائق
-21
7 - ecolo الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:47
دبا علاش نهار جات ٢٥٠٠ طن ديال النفايات من ايطاليا للمغرب نوضنا الصداع و كثرنا من الصراخ. بان ليا فهاد عاشوراء تكون تحرقات فالمغرب شي ٢٠ ألف طن ديال الاطارات و نكونوا مع حرائق الامازون مؤخرا ساهمنا في رفع درجة حرارة الارض
8 - بسيبسي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:53
الحمد لله حنا ف حي العكاري الشباب ولاو واعييين ولاتوجد هاته الفوضى وحتى الامن ف المستوى داءرة الخامسة دايرة خدمتها
9 - Hassan Sima الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:54
گما قال أحد أصدقائي هـذا هـو شعب الخسارة ومن ببن الأسباب إنعدام التربية والأخلاق
10 - عبدو الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 12:55
السلامة ياربي مابقى حتى واحد تايخاف من المخزن وايحتارم القانون التسيب والتخلف والإحتقان والكبت والجهل كلشي من ضعف التربية والعقوبة غير الرادعة
11 - %%%% الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:05
qui sème le vent récolte la tempête. objectif atteint bravo pour moi c gens sont le reflet de vos politiques . je m attends a bcp plus .
12 - مواطنة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:14
المشعودات يدفعن المراهقين من ابناءهن وابناء الجيران لإشعال النار حتى يلقين فيها سحرهن ويمارسن طقوسهن الشيطانية وهاذ البراهش الي كيصفرو على الشرطة خاصهم السجن مع الأعمال الشاقة كتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع دون مقابل وقت الفراغ بعد يوم شاق من الدراسة المتعلقة بتلقينه الأدب العامة واحترام المنشأت والاشخاص والممتلكات وما يخرج حتى يكون مسجل لدى الجهات المسؤولة اذا قام باي عمل مخل لما تعلمه يرجع يتعلم من الاول والله ما تبقى السيبة الي ولاة فهاذ البلاد بسبب الضصارة وانعدام مسؤولية الوالدين في التربية والله ثم والله ايلا هاذو خاصهم شي بصري جديد
13 - مغربي من السعودية الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:20
والله لوكنت مسؤل في المغرب
في هذه الحالة يعطى الأمر لإنزال الدرك الحربي
والجيش لشوارع المغربية والقضاء على هذ المكروبات التي شوهت صورة المغرب في الخارج ياحسرة على عاصمة دولة تمثل بلد وشعب بأكمله مابقا عندنا أسئلة نرد بها على الناس خارج المغرب
التشرمير
والسيبة والسرقة وووووو الى الخ أنشري ياهسبريس
في هذه الحالة يعطى الأمر لإنزال الدرك الحربي
والجيش لشوارع المغربية والقضاء على هذ المكروبات التي شوهت صورة المغرب في الخارج ياحسرة على عاصمة دولة تمثل بلد وشعب بأكمله مابقا عندنا أسئلة نرد بها على الناس خارج المغرب
التشرمير
والسيبة والسرقة وووووو الى الخ أنشري ياهسبريس
14 - الهاشمي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:23
البسالة الزايدة وقلة الآدب من طرف تريكة البيض الخاسر ، الحرية ليس التعدو على راحة الآخرين، منطقة الحي الحسنى ورغم النداءات المتكررة من طرف الساكنة لمنطقة أمن الدار الحمراء لا تدخل يذكر وكأنهم يقولون للمواطنين عومو بحركم، والحالة كثرة المفرقعات والعربدة وتكسير زجاجات الخمور على البيوت الآمنة المهم ليلة رعب، من هنا أوجه نداء للسيد الحموشي حول مدى تحمل المسؤولين الآمنين في منطقة الحي الحسنى التقصير في أداء واجب حماية المواطنين من المشرملين.
15 - الملاحظ الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:26
اشعال النار و توسيخ الشوارع ونشر الأبخرة الخانقة يعكس مستوانا العقلي لازلنا لم نخرج من عقلية انسان الغاب.
16 - ghalia الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:27
حسن عوان رجال الأمن وتحياتي ليهم ولرجال اامطافء كذالك : شغب الأطفال والمراهقين هذا من التربيه وقلت الوعي عارفين غير شعلو ااعافيه صافي اسهل شيء حاضر ليهم في بالهم إلا السوء والاشياء الغير اامقبوله في البلد غير اوسخو وزيدو وديرو الفتنه وااهمجيه عاشوراء لها طقوس خاصه في زماننا ليست بهذه الشعبيه اامضره للساكنه ولراجال االءمن بصفه عامه من المسؤول عن هذه الأفعال ؟
17 - المحتار الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:27
إنه تدمير للبنية التحتية. إنه إجرام في حق الوطن، إنه إحباط في حق المنجزات الوطنية. يجب أن لا نتسامح السلطات مع المجرمين، و على القضاء الإحساس بالجرم و تطبيق أقصى العقوبات على المجرمين في حق الوطن...
18 - مغربي محكور الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:29
هذه الأحداث مجرد نتيجة تخريب المنظومة التعليمية والتربوية.
عند سؤال بريئ :من أين تدخل هذه المفرقعات؟
آه أولى نسيت السلطات كانت مشغولة تراقب رحم الصحافية هاجر الريسوني واش حملات ولا باقة
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
عند سؤال بريئ :من أين تدخل هذه المفرقعات؟
آه أولى نسيت السلطات كانت مشغولة تراقب رحم الصحافية هاجر الريسوني واش حملات ولا باقة
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
19 - abdo agadir الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:29
ما نراه من حين لحين من شغب وفوضى وللا مبالات باحترام القانون من قاصرين ومن منحرفين في ربع بلادنا يدل على تفشي اﻷمية وكدالك تدني مستوى التربية والتعليم ها نحن نقطف نتائج دالك للأسف الشديد .
20 - مواطن الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:30
القانون في هده البلاد ضعيف لاحول له ولاقوة
21 - حكمية الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:36
تخلف و جهل ..علاش؟؟؟؟؟؟ لأن المراهقين يعيشون الفراغ القاتل .... منظومة القيم الأولى بها تترسخ بين الأسرة و المدرسة لكنها انهارت بشكل فظيع رغم الجهود فهي خجولة هادشي حشومة و عار .... لاحول و لاقوة إلا بالله ..لك الله ياوطني
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