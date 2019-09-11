24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "حادثة الرشيدية" تجر انتقادات واسعة ضد الشوباني (5.00)

  2. عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يُجهض "تحقيقات الفواجع" بالمغرب (5.00)

  3. هل تطفئ زيادة حكومة العثماني في الأجور نيران الدخول الاجتماعي؟ (5.00)

  4. انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)

  5. رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تشييع المغربية هند بكندا

تشييع المغربية هند بكندا

الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 11:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.