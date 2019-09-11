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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خليلوزيتش وطريق المونديال

خليلوزيتش وطريق المونديال

الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 11:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - salim said الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 11:58
Les mêmes personnes qui contrôlent tout et occupent tous les postes depuis des décennies et ne laissent aucune chance aux autres compétences la preuve le type qui est assis à côté du sélectionneur !!
Et on dit ils veulent le changement !!
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2 - فاسي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 12:04
ضرب 100 مليون عطاك الله هذا الرزق لا لعب زين لا والوا غير الركض في الملعب بلا فايدة
المدرب لا يجب أن يتعدى راتبه 10 ملايين ما عدا هذا فهو بمتابة سرقة أموال الشعب
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3 - الرباطي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 12:04
من فضلكم وللمرةً الألف ابنيو لينا مستشفى جامعي كبير عريض بمعايير دولية واعطيو للمواطن الفرصة للتداوي بالمجان.وايظا إعطاء الفرصة للأطباء مم اجل كسب مهارات على يد اساتذة محنكين...وخليونا من الكرة ...انشري هسبريس
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