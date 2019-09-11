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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | منع احتجاج المكفوفين

منع احتجاج المكفوفين

الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 17:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بلاد البهجة قديما الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:02
ياكما حتى هاد الفئة المهمشة ماشي من حقها تحتج إلى أصحاب: الأساتذة ضيعو ولادنا...
يقفون بجانب الجلاد المستبد ظاهرا ويسبونه في أنفسهم..
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2 - خلودي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:20
يجب على السلطات المغربية وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم بتدخل سريع في هذا الموضوع لأن حالة هؤلاء فهي حالة اكثر اهتماما ولا تتطلب دراسة او هم يحزنون بالرغم على الجهاز المختص للشؤون الاجتماعية و للأشخاص دوي الاحتياج الخاصة ان يقدم إعانة (allocation adultes handicapés) منحة لكل معاق حسب إعاقته وحسب عدم القدرة او un taux d'incapacité de وما يستحقه ومن حقه ان يستفيد من سكن وسيلة التنقل والتطبيب
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3 - hmida الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:23
لا يمكن بأي حال ان نقبل إهانة أو تعنيف اي مواطن يريد التعبير السلمي عن موقفه، لكننا نتعجب جقا من موقف الحكومة و سكوتها الطويل على هذا الملف رغم يقيننا بأنه لا يمكن توظيف كافة المكفوفين غير ان الذي ناسف له هو المنظر الذي يلاحظه سكان الرباط وزوارها للعديد من الاخوة المكفوفين الذين يتسولون من اجل دعم نظالهم ، فمن حق اي مواطن ان يعبر عن رأيه دون احراج الاخرين
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