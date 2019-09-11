24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/09/2019
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- باحثون يرسمون صورة للساعات الأخيرة قبل ارتطام كويكب بالأرض
- الجمعية الطبية الأمريكية تدعو إلى الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
- توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
- مخاوف ساكنة أوصفرو
انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)
- الداخلية تتدارس التصويت الإجباري .. مصدر حكومي: مجرد مشاورات - (251)
- انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة - (91)
- دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء يخنق جبهة "البوليساريو" - (64)
- قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط - (43)
- مغاربة يتعرّضون "للنّصب" عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منع احتجاج المكفوفين
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 17:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بلاد البهجة قديما الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:02
ياكما حتى هاد الفئة المهمشة ماشي من حقها تحتج إلى أصحاب: الأساتذة ضيعو ولادنا...
يقفون بجانب الجلاد المستبد ظاهرا ويسبونه في أنفسهم..
يقفون بجانب الجلاد المستبد ظاهرا ويسبونه في أنفسهم..
2 - خلودي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:20
يجب على السلطات المغربية وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم بتدخل سريع في هذا الموضوع لأن حالة هؤلاء فهي حالة اكثر اهتماما ولا تتطلب دراسة او هم يحزنون بالرغم على الجهاز المختص للشؤون الاجتماعية و للأشخاص دوي الاحتياج الخاصة ان يقدم إعانة (allocation adultes handicapés) منحة لكل معاق حسب إعاقته وحسب عدم القدرة او un taux d'incapacité de وما يستحقه ومن حقه ان يستفيد من سكن وسيلة التنقل والتطبيب
3 - hmida الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:23
لا يمكن بأي حال ان نقبل إهانة أو تعنيف اي مواطن يريد التعبير السلمي عن موقفه، لكننا نتعجب جقا من موقف الحكومة و سكوتها الطويل على هذا الملف رغم يقيننا بأنه لا يمكن توظيف كافة المكفوفين غير ان الذي ناسف له هو المنظر الذي يلاحظه سكان الرباط وزوارها للعديد من الاخوة المكفوفين الذين يتسولون من اجل دعم نظالهم ، فمن حق اي مواطن ان يعبر عن رأيه دون احراج الاخرين
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3