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كُتّاب وآراء
قصة "تشرميل" سارة
الخميس 12 شتنبر 2019 - 17:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - سمير الخميس 12 شتنبر 2019 - 17:54
خاص العقوبات تكون صارمة في حق هؤلاء الذين يشوهون خلق الله 5 سنوات ما فوق
2 - ولد الحاج الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:04
ألم تسبو وتنتقدوا كثيرا الدكتور التازي هو وعاءلته وزوجته وانه ليس ولد الشعب الكلمة الرائجة عند المغاربة هذه الأيام. فجأة أصبح ولد الناس. هاداك فقط الحسد هاداك يلا دار الفلوس دارها بقرايتو وخدمتو ماشي بالطنيز على عباد الله بقال الله وقال النبي وفي الاخر يخوي بيهَم ويربح ٩ مليون تقاعد بلا خدمة على ظهورهم
3 - مغربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:06
انسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى. .فليقتدي به الأطباء.
أما هؤلاء المجرمون فيحب سن قوانين صارمة و معاقبتهم .سئمنا من هذه الأخبار .....
أما هؤلاء المجرمون فيحب سن قوانين صارمة و معاقبتهم .سئمنا من هذه الأخبار .....
4 - الحمد لله على نعمة الرحمة الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:10
جزاك الله خيرا دكتور على انسانيك وآدميتك.
5 - bravo docteur tazi الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:19
الف شكر الدكتور التازي ....خبرة و شجاعة و إنسانية ....
انت مثال الطبيب المغربي ...بارك الله فيك.
انت مثال الطبيب المغربي ...بارك الله فيك.
7 - محمد الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:19
الله إجازة بخير دكتور أو اتحسب في ميزان حسناتك
8 - المختار الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:19
من أبشع الجرائم في حق المرأة. حتى المؤبد غير كاف نظرا للألم النفسي الدايم في حق هذه الشابة.
9 - سلام الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:22
هاد الدكتور التازي الله يجازيه بخير شحال قدو يخيط ويعالج هادشي راه كثر بلا قياس، ونووووض المخزن دير خدمتك وحارب الجريمة راه البلاد سابت، واش المجرمين يذبحوا عباد الله والدكتور التازي يخيط
10 - Lebbai الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:28
كـــــل الــشــكر والتقديــر والاحترام لك يا دكــتور
هاكدا يكون الطبيب المسلم المؤمن بالله
هاكدا يكون الطبيب المسلم المؤمن بالله
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