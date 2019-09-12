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كُتّاب وآراء
مقتل أستاذة بسطات
الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - ابو ملاك الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:46
الإعدام ولا شيء سوى الإعدام في حق هذه الحثالة من البشر.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
2 - xoxo الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:50
avant cet été j’avais l’idée de rentrer au maroc avec mes enfants définitivement,mais la avec tout ce que ce passe là-bas j’ai tout annulé et je vais rester la ou je suis en france en sécurité en paix dommage c’est traumatisant ce qu’on entend tout les jours plutôt tout les 5 minutes c’est vraiment pas possible c’est catastrophe RIP MOROCCO
3 - عبدالله الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:50
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهمّ ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
4 - abdelhak الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:51
انا لله و انا إليه راجعون اللهم أجرهم في مصيبته و أخلف لهم خير منها اللهم هدا منكر
5 - مصطفى الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:52
حسبي الله ونعم الوكيل.كل يوم نسمع أخبار مؤسفة .رحمها الله . ...... عجز اللسان عن الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....
6 - مراد الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:54
السلام عليكم اولا آلله ارحم هدا الشهداء اجمعين والله اصبر عائلاتهم ولكن الملاحظ راه بزاف والله بزاف إنه ااحرب الغير المعلنة مادا بكم يا بشر هناك خلل يكمن في عدم التربية وااخدرات والأمراض النفسية والعقليات الضعيفة والاوهام والهلاوس وقلة الضمير وقلة الاداب والهوس وراء المال وووووو........ هدا كله اعطنا نتائج الا وهي هده ااتي تقع اين العقل الله اعلم اين الحشمة الله اعلم اين حق الجار الله اعلم اين ااضمير الله اعلم اين القانون الله اعلم اين ثم اين ....... وختاما الله اكتب علينا الخير والله ارد بنا في العاجل القريب يا رب اللهم ارينا عيوبنا ليس عيوب ااناس والله اهدي الشباب
7 - كلمة حق الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:55
بغيت غير نعرف شكون السبب في هذه الويلات من الإجرام التي ابتلي بها الشعب المغربي. .من هو المسؤول الحقيقي على صدارة المغرب في مجال الجريمة. ..من خرب الأخلاق في البلاد. ..حتى أصبح المغرب أكبر منتج للشمكارة والشفارة وأصحاب الكريساج والطلابة حسبي الله ونعم الوكيل في المسبب الحقيقي وراء هذه الويلات.
8 - brahim الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:57
الله يرحمك دنيا اسم أعز ماعندي وخا مكنعرفش هاد البنت مسكينة كنقول الوحش أطفأ مصباح كان ينير الحي رحمك الله..
أين جمعيات حقوق الإنسان التى تقول لا للاعدام دبا هذا نصيفطوه لحبس يأكل ويشرب ونكلفوا موظف يحضيه ويدخلوا للمرحاض هدشي لي بغيتوا..
الله يأخذ فيكم الحق انتم وحكومة التى تسمع لكلامكم..
انا لله وانا اليه راجعون
أين جمعيات حقوق الإنسان التى تقول لا للاعدام دبا هذا نصيفطوه لحبس يأكل ويشرب ونكلفوا موظف يحضيه ويدخلوا للمرحاض هدشي لي بغيتوا..
الله يأخذ فيكم الحق انتم وحكومة التى تسمع لكلامكم..
انا لله وانا اليه راجعون
9 - ملاحظ الخميس 12 شتنبر 2019 - 22:57
الله يرحمها و يصبر والديها و نطلب الله يدير لينا تاويل الخير في بلاد السيبة و الحكرة
10 - ااشواي الخميس 12 شتنبر 2019 - 23:04
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها دخلنا عليكم بالله واش الواحد يبقى فهاذ الارض راه هاذ شي كارثة راه كلشي مننا حنا شوف شنو وقع اوعاد ساكتين
13 - omar الخميس 12 شتنبر 2019 - 23:13
لم تسلم اي مدينة او قرية من الاجرام ولم نعد نسمع الا ما يؤلمنا كمغاربة ولذا يجب معاقبة
كل مجرم باقصى العقوبات ولا عفو يستحقون سؤالي الى متى سيستمر هذا النزيف لارواح الابرياء ؟ومتى ستطبق عقوبة الإعدام ويستعيد القانون هيبته
كل مجرم باقصى العقوبات ولا عفو يستحقون سؤالي الى متى سيستمر هذا النزيف لارواح الابرياء ؟ومتى ستطبق عقوبة الإعدام ويستعيد القانون هيبته
14 - محمد الخميس 12 شتنبر 2019 - 23:17
وجب إعدام الجاني ولو كان مختلا. لماذا لا يقتل المختل نفسه. يقتل الآخر وينبجح بكونه يحوز أوراق المريض النفسي أو المختل.
اعدموه واعدموا كل من يحوز آلة حادة بدون سبب.
اللهم ارحمها واعف عنها وارزق والديها الصبر والاحتساب عند الله
اعدموه واعدموا كل من يحوز آلة حادة بدون سبب.
اللهم ارحمها واعف عنها وارزق والديها الصبر والاحتساب عند الله
15 - Moumine مؤمن الخميس 12 شتنبر 2019 - 23:22
نرجو من الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للفقيدة والصبر والسلوان لوالديها ولذويها. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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