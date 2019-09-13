24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. يقظة الأمن تحبط تهريب "الحسون" قرب ميدلت (5.00)

  2. تقرير رسمي يكشف "اختلالات" في سجون المملكة (5.00)

  3. رداءة طرق تغضب أصحاب "طاكسيات" قرب برشيد (5.00)

  4. دعم 20 مليون يورو يدمج نجاعة الطاقة في آلاف المنازل بالمغرب (5.00)

  5. قصيدةٌ إسبانيّةٌ أندلسيّةٌ نادرة عن مدينة أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مليون محفظة بسلا

مليون محفظة بسلا

الجمعة 13 شتنبر 2019 - 18:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مسمرير تنغير الجمعة 13 شتنبر 2019 - 19:53
المحفضة ساهلة كيوصلها التلميد لدار كتقطع فيناهوما الاساتدة طلعو لجبل ولا غير مراكش فمدرسة العزوزية 54 تلميد وطلو على دمنات فمدرسة ورتزديك 4 تلامد فالطبلة التعليم الله يرحمو مات ودفنوه المتعاقدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.