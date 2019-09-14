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كُتّاب وآراء
السرطان يهدد رحاب
السبت 14 شتنبر 2019 - 16:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - أيت السجعي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:34
اللهم يا مسهل الشديد و ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في أمرٍ جديد
أخرج مرضانا و مرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك ندفع لما لا نُطيق
ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون
واشفيهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
أخرج مرضانا و مرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك ندفع لما لا نُطيق
ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون
واشفيهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
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