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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | السرطان يهدد رحاب

السرطان يهدد رحاب

السبت 14 شتنبر 2019 - 16:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أيت السجعي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:34
اللهم يا مسهل الشديد و ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في أمرٍ جديد
أخرج مرضانا و مرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك ندفع لما لا نُطيق
ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون
واشفيهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
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2 - Atlas السبت 14 شتنبر 2019 - 20:50
شفاك الله يا ابنتي انه على كل شيء قدير
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