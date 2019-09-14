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كُتّاب وآراء
التنمية واستثمارات الخواص
السبت 14 شتنبر 2019 - 10:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سوسن حاربيل السبت 14 شتنبر 2019 - 12:17
الخواص فقط بالفرنساوي؟ الخواص فقط في فرنسا؟ المغرب حكرا على دولة فرنسا ام ماذا و باي حق و من قرر الامر و لماذا و لاية مصلحة و لمصلحة من؟ سمعت الرجل يتكلم بفرنسية ليزميغري و اتى الى ذهني فيلم الاستعمار و التخلف و القرن الماضي...الرجل يتكلم بفرنسية ما؟ انه الانغلاق، قلة الذكاء و الارادة و الحرية...اليس العالم اوسع و ابرح و ارحم...لم يرمي الانسان بيضه في سلة واحدة؟ لم يراهن الانسان فقط على فرس خاسر؟ كيفاش؟ و الله اشفقت على المغاربة: تذكرت الكتابات الاستعمارية التي تقول بان سكان شمال افريقيا تجري العبودية في جيناتهم و دماءهم...يستعمرون انفسهم بانفسهم مجانا...فرنسا هي نفسها تعيش مشاكل و الا ما معنى انشاء الاتحاد الاوربي؟ ارض الله واسعة و البحث عن مستثمرين في بقاع الارض الاخرى و ما كايناش غير فرنسا لان فرنسا هي ايضا حرة تتعامل مع الجميع بلغاتهم من المانية و انجليزية و صينية و تركية و هندية ووووووو
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