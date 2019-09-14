24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2019
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- هيئة حقوقية تدين "تهميش الحرفيِّين" في طانطان
- سيول العواصف الرعدية تهدد مدرسة بإقليم أزيلال
- الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"
الجيش المغربي يقتني صواريخ وقنابل متطورة بقيمة مليار دولار (3.00)
- الجيش المغربي يقتني صواريخ وقنابل متطورة بقيمة مليار دولار - (132)
- "سيارات داعش" تنشر الفوضى وتفزع السكان في أحياء العاصمة - (67)
- ساركوزي: المغرب محور الاستقرار .. وتطور أوروبا رهين بالمملكة - (60)
- أساتذة التعاقد يختارون "التصعيد" ويرفضون الاقتطاع و"الفائض" - (53)
- لائحة الوزراء المُغادرين لم تُحسَم .. العثماني ينتظر توجيهات الملك - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤسسة الخطيب ترى النور
السبت 14 شتنبر 2019 - 11:55