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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | النيران تثير الهلع في فاس

النيران تثير الهلع في فاس

السبت 14 شتنبر 2019 - 12:04

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مفقوصة السبت 14 شتنبر 2019 - 12:36
سمعت مؤخرا بأن رجال الوقاية المدنية استفادوا من زيادة مهمة في الأجور من أجل رفع المعنويات و رفع الكفاءة و الفاعلية و المردودية في مواجهة الكوارث و التدخل السريع لإنقاذ الأرواح و إطفاء الحرائق و كما تشاهدون ما حدث في الأشهر الأخير من حوادث و كوارث أليمة غياب تدخلهم أو تأخرهم أو حضورهم بدون فعالية و خير مثال ما حدث لطفلة سيدي علال البحراوي و حادثة الحوز و ترودانت و الراشيدية و وووو و الآن فاجعة محرقة فاس. حسبي الله و نعم الوكيل و كلامي لا يعمم جل رجال المطافئ. شكرا هسبريس
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12
2 - مجرد رأي السبت 14 شتنبر 2019 - 12:36
احسن مايثلج الصدر هو تضامن أبناء الشعب من أجل التخفيف من آثار هاته الفاجعة ومآزرة بعضهم البعض
مع الاسف ابسط المتطلبات غير متوفرة واقع مر ينظر بمستقبل غامض الكارثة ان السلطات في سبات عميق ولكن دوام الحال من المحال .
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3 - غريب السبت 14 شتنبر 2019 - 12:44
الله يكون فالعوان الناس تقهرات الله يعوضكم
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4 - لا لا السبت 14 شتنبر 2019 - 12:45
رحم الله الحسن الثاني و ألف رحمة عليه، الخوف و ليس المسؤولية لقد إنقرضو في المغرب و خاصة من المسؤولين في هذا البلد هذا أدا إلى كوارة سببها أشخاص غير مؤهلين و ليس لهم شعور بالمسؤولية و الخوف طز طز على المواطن المغربي.
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5 - الحسين السبت 14 شتنبر 2019 - 12:47
غريب أمركم وغير مفهوم ، أنتم دائمو التشكي والبكاء، لكن على ما يبدو والعهدة عليكم فأنتم أغنياء ما دام آخر( فراش ) يملك 16 مليون سلعة ، والآخر 300 مليون، وجاره 100 مليون إلخ...انا موظف 20 سنة براتب شهري محترم ومع ذلك لا أعرف كيف ادخر مليون سنتيم. طوبى لكم. يوما ما على ما يبدو سنصبح فراشة مثلكم.
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6 - ملاحض السبت 14 شتنبر 2019 - 12:48
هذا هو حال الضعفاء لا ينقذونهم حتى يحترقوا .صدق من قال هذه الدولة فاسدة .للغيورين على بلدهم يجب محاربة الفساد الاداري ،هذه الوقاية المدنية ليست في خدمة الشعب يجب ان يعتقلوا جميعا ويحاكموا طبقا للقانون
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0
7 - ماريا السبت 14 شتنبر 2019 - 12:54
والله لو كانت المحاسبة المحاسبة المحاسبة لما تأخر رجال الإطفاء.
الشعب يتعذب والمسؤولون يتفرجون وفي سبات عميق.لما لا توجد المحاسبة. حتى لايضيع المواكن
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8 - محيي السبت 14 شتنبر 2019 - 13:00
يا أيها التجار. أدوا التأمين لتغطية خسائركم إذا حلت أية مأساة لكم. فتسوى وضعيتكم ولن تندموا على التأمين.
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9 - حداوي مغربي مغربي السبت 14 شتنبر 2019 - 13:01
لا حول ولا قوة الا بالله......فراشة و قيمة سلعته 10.مليون و آخر 16مليون و ثالث 200 مليون....ايوا ما عندكش لا صورانص ؟؟؟هذه التجارة تؤدى عنها الضرائب؟؟؟؟
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